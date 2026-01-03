David Mandić, Matej Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško prve su rukometne korake napravili u Izviđaču. "Njima se stvari dva puta nisu objašnjavale", kaže njihov bivši trener u Izviđaču, Toni Čolina
PONOS LJUBUŠKOG PLUS+
Od Izviđača do reprezentacije: 'S ovim dečkima mirni smo barem sljedećih deset godina...'
Nevjerojatno je to podneblje, grad, klub. I možemo samo reći: blago nama s Izviđačem i Ljubuškim. S okolicom je tamo danas jedva 30.000 stanovnika, a jučer su stvorili Mirka Alilovića, Marina Šegu, Željka Musu, danas Davida i Mateja Mandića, Ivana Pavlovića, Diana Ćeška, Josipa Šarca, Mateja Hrstića, Paola Kraljevića, Antu Grbavca...
