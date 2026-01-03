Obavijesti

Od Izviđača do reprezentacije: 'S ovim dečkima mirni smo barem sljedećih deset godina...'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 3 min
Foto: HRS, kolektiff, RK Izviđač

David Mandić, Matej Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško prve su rukometne korake napravili u Izviđaču. "Njima se stvari dva puta nisu objašnjavale", kaže njihov bivši trener u Izviđaču, Toni Čolina

Nevjerojatno je to podneblje, grad, klub. I možemo samo reći: blago nama s Izviđačem i Ljubuškim. S okolicom je tamo danas jedva 30.000 stanovnika, a jučer su stvorili Mirka Alilovića, Marina Šegu, Željka Musu, danas Davida i Mateja Mandića, Ivana Pavlovića, Diana Ćeška, Josipa Šarca, Mateja Hrstića, Paola Kraljevića, Antu Grbavca...

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
UŽIVO Transferi: Česi su poslali ponudu za Dinamovog veznjaka
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Legenda Hajduka vraća se kući
DOZNAJEMO

Mijo Caktaš raskinuo je ugovor s ciparskim Anorthosisom i vratit će se u klub u kojem je započeo profesionalnu karijeru. Dugopolje je u samom vrhu druge hrvatske lige i bore se za povratak u elitni rang

