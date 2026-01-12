Od japanskog crtića i vožnje u pijanom stanju do Maksimira: Tko je Dinamov novi desni bek?

Dinamo je u zimskom prijelaznom roku odlučio posegnuti za rješenjem koje je malo tko očekivao. U Maksimir, kako bi zakrpao deficitarnu poziciju desnog beka, stiže Paul Bismarck Tabinas (23), filipinski reprezentativac iz Vukovara. Dok "modri" plaćaju simboličnu odštetu za igrača kojeg su za šest mjeseci mogli dobiti besplatno, navijači se s pravom pitaju tko je nogometaš čiji je put do hrvatskog prvaka sve samo ne uobičajen. Njegova priča uključuje preporuku ključnog čovjeka iz kluba, više nastupa u drugim i trećim ligama nego u prvoj, ali i mrlju iz prošlosti zbog koje je morao napustiti Japan.

Capellasov čovjek za kriznu poziciju

Potreba rađa priliku, a Dinamova potreba za desnim bekom ove je zime bila golema. Nakon teške ozljede Morisa Valinčića, trener Mario Kovačević bio je prisiljen na improvizacije koje su rijetko donosile ploda. Na toj su se poziciji izmjenjivali stoperi poput Kevina Theophile-Catherinea i Nike Galešića te krilni igrač Mateo Lisica, no nitko nije bio dugoročno rješenje. Noa Mikić, koji krajem mjeseca puni 19 godina, iako talentiran, očito još nije stekao puno povjerenje stručnog stožera i opet bi mogao u juniore kod Jerka Leke, a Ronael Pierre-Gabriel odavno je bivši i na putu prema Kayserisporu Radomira Đalovića.

U takvoj situaciji, "modri" su se okrenuli igraču na kojeg im je ukazao Albert Capellas, šef Dinamove nogometne škole. Španjolski stručnjak vodio je reprezentaciju Filipina od rujna 2024. do svibnja 2025., netom prije dolaska u Maksimir, i upravo je tamo zapazio Tabinasa. Njegova preporuka bila je ključna da Dinamo ubrza posao odmah plati odštetu Vukovaru od oko 70.000 eura.

Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Više drugoligaškog nego prvoligaškog iskustva!?

Tabinas je rođen u tokijskoj četvrti Shinjuku, otac mu je Ganac, a majka Filipinka. Nogometni put započeo je u Japanu. Karijeru je gradio u klubu Iwate Grulla Morioka, s kojim je iz treće ušao u drugu japansku ligu. U karijeri je skupio 15 nastupa u trećem i 26 u drugom rangu japanskog nogometa, a početkom 2023. dolazi u Vukovar.

U Hrvatskoj je nastavio sličnim putem. U drugoligaškom društvu odigrao je čak 51 utakmicu, no u HNL-u, u koji je Vukovar ušao prošle sezone, odigrao je tek devet utakmica uz jednu asistenciju. Malo tko se može sjetiti kada je Dinamo posljednji put doveo pojačanje s tako skromnim prvoligaškim iskustvom. Miroslav Bojko, trener koji ga je vodio u Vukovaru, i sam je priznao iznenađenje.

​- Nisam bio šokiran, ali iznenađen jesam. Ne događa se često da Dinamo kupuje igrače koji su u HNL-u odigrali devet utakmica. No to ne znači da je priča unaprijed promašena - izjavio je Bojko za Sportske novosti.

Foto: Privatni album

Mrlja iz prošlosti i ljubav prema sarmi

Iako je u Japanu slovio za talenta, karijeru u domovini prekinuo je incident izvan terena. Ugovor s Iwate Grullom raskinuli su mu nakon što su ga uhvatili u vožnji pod utjecajem alkohola. Tabinas se zbog toga javno pokajao te je, u znak isprike, čak i volontirao u klubu nakon što su ga izbacili iz momčadi čisteći koševe za smeće i pomažući u preseljenju klupskih prostorija. Taj ga je događaj na kraju i usmjerio prema Hrvatskoj.

Po dolasku u Vukovar, brzo se prilagodio. U intervjuu za 24sata otkrio je kako je za Hrvatsku prvi put čuo gledajući japanski crtić "Kikina dostavna služba", čija je radnja inspirirana hrvatskom obalom. Brzo je počeo učiti jezik, a posebno ga je oduševila domaća kuhinja.

​- Sarmu obožavam, to mi je jedno od najdražih jela - priznao je simpatični Filipinac.

Foto: Marko Džavić/HNK Vukovar 1991

Unatoč manama u igri, Bojko ističe njegov profesionalizam i izvanredne fizičke predispozicije.

​- Ima odličan skok, odraz kao da je košarkaš. Ako uspije ispraviti obrambene nedostatke, može biti ozbiljan igrač koji uistinu može pomoći Dinamu. Ako ne, bit će u velikom problemu. Bude li Tabinas tamo uspješan, bit će to jedna od zanimljivijih priča u povijesti HNL-a - zaključio je njegov bivši trener.

Dinamo je ovim potezom preuzeo rizik. Dobili su fizički moćnog, ali taktički nedorečenog igrača s neobičnom karijerom. Hoće li Capellasova preporuka biti pun pogodak, pokazat će proljetni dio sezone.