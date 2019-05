Od Juga stvorio silu, putovao je na svaku utakmicu Hajduka

Hajduk je dobio vrijednog i sposobnog čovjeka koji je spreman raditi 24 sata na dan, čovjeka koji je izgradio i podigao obiteljski posao na jako visoki nivo, čovjeka koji je Vaterpolo klub Jug digao na krov Europe, i ne manje važno, dobio je čovjeka koji je iz Dubrovnika putovao u Split na manje - više sve utakmice, a njegova ljubav prema Hajduku može se mjeriti samo s ljubavlju prema obitelji i Jugu, ispričao nam je Dubrovčanin koji po prirodi svog posla, ali i iz osobnih kontakata, jako dobro poznaje novog dopredsjednika Hajduka Lukšu Jakobušića.

No navijače Hajduka ne zanima što o Jakobušiću misle prijatelji, pa ni zbog čega je preko noći odlučio kompletno promijeniti svoj život i preseliti u Split, i to u vrijeme kada je u Srebrenom podigao jedan od najljepših novoizgrađenih hotela u Hrvatskoj a Vaterpolo klub Jug na krov Europe, zanima ih što će on svojim dolaskom donijeti Hajduku.

- Nisam došao biti administrator – nasmijao je okupljene tijekom predstavljanja Jakobušić i dodao:

- Dolazim iz grada koji voli sport, iz kluba koji je navikao na trofeje. Jug je sa 63 trofeja najtrofejniji sportski klub u državi. Predsjednik Brbić me zamolio da se pridružim njegovom timu, i sada sam tu da pomognem Hajduku.

Jakobušić će u sistematizaciji posla biti na čelu četiri važna sektora, ali prije svega će biti Brbićeva desna ruka. Zbog čega je to važno? Marin Brbić je u svom prvom mandatu bio usamljen. I ma koliko su mu neki članovi oba saziva NO bili operativno pri ruci, najviše bitaka na koncu Brbić je ipak morao voditi sam i jedini je istupao u javnosti. Bilo da su u pitanju bitke s HNS-om, sa sudačkom organizacijom, Mamićem na vrhuncu moći, Kerumom i Baldasarom koji su mu držali mač nad vratom..., usput je pokušavao spasiti klub od stečaja i osiguravao momčad koja se može upustiti u borbu za trofeje i Europu... I sve to ga je jako iscrpljivalo, na koncu i potrošilo, pa se nije ni mogao posvetiti razvoju i podizanju kluba na višu razinu, zbog čega je na koncu i smijenjen.

Brbić sada u Jakobušiću dobiva jako sposobnog suradnika, čovjeka s kojim će i sam biti jači. Uostalom i ''head hunting'' agencija kontaktirala je Jakobušića kao potencijalnog kandidata za upražnjeno mjesto predsjednika na koje je kasnije sjeo Jasmin Huljaj. No dugoročno gledano, najveća vrijednost nove akvizicija u Hajdukovoj upravi je to što je doveden čovjek koji će dio bitaka preuzeti na sebe te, zlu ne trebalo, biti spreman u svakom trenutku preuzeti funkciju predsjednika, ili barem osigurati bezbolnu tranziciju do izbora novoga.

Takvog čovjeka Hajduk do sada nije imao. Podsjetimo, nakon iznenadne smjene Ivana Kosa i njegovih suradnika, klub je puna četiri mjeseca bio obezglavljen, a paralelno se birao i novi Nadzorni odbor. Posljedično tome, Hajduk je u sezonu ušao potpuno nespreman, a rezultat svega je bio nered u svlačionici, rano ispadanje iz Europe, i šesto mjesto na prvenstvenoj ljestvici, s čak 22 boda zaostatka za vrhom, nakon svega 18 odigranih kola jesenskog dijela sezone.

Foto: HNK Hajduk Split

Danas je situacija puno bolja, no činjenica je da je novi Nadzorni odbor Hajduka do sada isključivo 'igrao na sigurno', prije svega želeći osigurati prijeko potreban mir i stabilnost. Potvrdio je to i predsjednik NO Benjamin Perasović kada je predstavljajući Brbića najavio kako neće biti potresa te kako očekuje da sve ključne osobe u sportskom segmentu ostanu na svojim funkcijama.

Hajduk već dugo nije bio u ovako stabilnoj poziciji, no stabilnost je tek preduvjet, nikako garancija iskoraka, ni financijskog, ni infrastrukturnog, pa ni najvažnijeg od svega - rezultatskog. Hajdukova financijska stabilnost još je uvijek pretjerano ovisna o transferima, momčad je i dalje preskupa za rezultate koje postiže, a škola nogometa još uvijek ne osigurava dovoljan broj kvalitetnih igrača kojima bi se punila prva momčad.

Uz proizvodnju igrača, ključ iskoraka je povećanje prihoda koji nisu vezani uz transfere, a Jakobušić bi u tom segmentu trebao biti ključan čovjek. Jug je u njegovom mandatu bio ne samo rezultatski uspješan, nego i magnet za sponzore, tribine su bile krcate, a utakmice pravi spektakl kakvih se ne bi posramili ni NBA klubovi. No na njegovu žalost, ostatak lige nije bio na tom nivou, a s istim problemom mogao bi se suočiti i u HNL-u, ligi čiju polovinu posjeta i interesa generiraju navijači Hajduka.