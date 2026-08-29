Od klinca do 'El Animala'! Filip Hrgović objavio fotografiju iz djetinjstva: '20 godina žrtve'

Sve je spremno za jedan od najvećih izazova u karijeri Filipa Hrgovića. Hrvatski teškašs u londonskoj O2 Areni ulazi u ring protiv Mosesa Itaume, a na stolu je upražnjena IBF-ova svjetska titula. Pobjeda bi Hrgoviću donijela najveći trofej karijere i mjesto među svjetskim prvacima u teškoj kategoriji.

Dugo se analiziralo sve što bi moglo odlučiti ovaj okršaj, od Hrgovićeva iskustva i fizičke snage do Itaumine brzine i razornog učinka. Sada više nema prostora za kalkulacije. Sve ono što su obojica radila tijekom priprema večeras će stati u jedan ring i nekoliko ključnih rundi.

Uoči najvećeg meča svoje dosadašnje karijere Hrgović se oglasio na društvenim mrežama. Njegova objava posebno je zanimljiva jer je uz fotografiju s posljednje konferencije za medije stavio i onu iz ranih dana svoje boksačke karijere.

Poruka je bila jasna – nakon dva desetljeća provedenih u boksu, sve je dovelo upravo do ovog trenutka.

"Večeras predstavljam 20 godina boksa. Dvadeset godina znoja, žrtve i preživljavanja. Dvadeset godina trening kampova. Večeras je samo finalna runda", napisao je Hrgović.

Sada mu preostaje samo ono najvažnije. Nakon 20 godina treninga, odricanja i borbi, pred njim je posljednja runda jednog dugog puta – ona u kojoj se može upisati u povijest hrvatskog boksa.