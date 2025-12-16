Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni!

Turbulentna je jesen iza Dinama, ali prema svemu sudeći, Dinamo će godinu završiti na prvom mjestu u HNL-u. Od toga ih dijeli još jedna utakmica, u subotu od 17.45 sati na Maksimiru igraju protiv Lokomotive u 18. kolu pa odlaze na zimsku stanku.

Pokretanje videa... 00:45 Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Dva dana uoči utakmice Dinamo će održati redovnu skupštinu na kojoj će predstaviti prihode u 2025. godine, no za razliku od prethodnih godina, ova će biti zatvorena za javnost. Mediji neće imati pristup skupštini, a to je praksa kojom se 'modri' sve češće koriste u posljednje vrijeme. Trener Mario Kovačević sve rjeđe je na press konferencijama, klub kao da se zatvara od javnosti, a to je dala natuknuti i najnovija odluka klupske vrhuške.

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Jedna od tema skupštine bit će financijsko izvješće kluba za 2025. godinu, a kako piše Germanijak, prihodi su rekordni, iznose čak 76 milijuna eura! U to su uključeni transferi Martina Baturine i Petra Sučića te nagrade od europskih natjecanja. No, rekordni su i rashodi koji iznose 73,2 milijuna eura pa će profit za ovu godinu iznositi 2,8 milijuna eura.

Na skupštini će predstaviti plan poslovanja za 2026. godinu, cilj je ući u eliminacijsku fazu Europske lige, osvojiti HNL i plasman u Europsku ligu ili Lige prvaka. Također, plan kluba je u sljedećoj godini od transfera uprihoditi 27 milijuna eura.