Od korone je preminuo bivši predsjednik talijanskog kluba

Nažalost, korona virus je uzeo još jedan život u sportu. Bivši predsjednik talijanskog trećeligaša Pergolettesea, Andrea Micheli (37), preminuo je od posljedica virusa.

Bio je predsjednik kluba kada su osvojili Ligu D, a napustio ga je prije četiri godine.

The 37-year-old former President of Serie C side Pergolettese, Andrea Micheli, has died after contracting #Coronavirus https://t.co/Jgzsz4N3gt #CoronavirusItaly pic.twitter.com/sRpehFUCjW