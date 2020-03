'Od korone umirete sami. Pa vi i dalje izlazite po kafićima...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Za naježiti se: Tenor s balkona pjevao serenadu svojoj Firenci

Italija je zemlja, nakon Kine, koju je najviše pogodio korona virus. Sama pandemija u početku nije shvaćena ozbiljno, a posljedice su zaista enormne. Više od 3000 ljudi preminulo je od virusa, a ta brojka je iz dana u dan sve veća, kao i broj zaraženih koji konstantno raste.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Italija je u potpunosti zatvorena zemlja, društveni život je praktički ugašen, uvedene su mjere kako bi se spriječilo širenje, ali i dalje se jako teško bore s opakim virusom.

Srpska odbojkašica Jovana Brakočević igra u AGIL Volleyu iz Novare, a objavila je emotivnu poruku koja je potresla mnoge.

- Ne pišem često, skoro nikad, ali evo sad imam potrebu. Covid-19 je virus koji nas je zatvorio po kućama. Ali je li samo to? Od koronavirusa se umire. To je činjenica. I ne samo da se umire. Umirete sami. Nigdje nikog osim medicinskog osoblja koje je opremljeno da im se jedva vide oči. Nikog da uhvati za ruku umirućeg i oboljelog. Nikog. Danas se u talijanskom gradu Bergamu dogodilo nešto još gore. Vojska je došla po lijesove preminulih i direktno ih odvezla u krematorij. To je to. Nitko nije mogao da ih vidi. Nitko da se oprosti od tih ljudi. Ušli su u bolnicu zaraženi, borili se sami, bez svojih bližnjih. I izgubili…sami… bez svojih bližnjih. Neće biti sprovoda. Kremirani i to je to - napisala je srpska odbojkašica pa nastavila.

- Dragi moji, vi nastavite izlaziti po kafićima. Šetati se parkovima i centrima. Posjećivati tržnice ili dućane ili što god bilo što još uvijek nije zatvoreno. Izlažete riziku sebe i svoje bližnje, ne samo od zaraze nego i od umiranja u samoći. Budimo pametniji. Volimo ne samo svoj život, nego živote naših bližnjih i svih drugih ljudi koje možemo potencijalno dovesti u opasnost. Poštujmo zakon što je strože moguće, da bi ovo crno vrijeme prošlo što prije. Nadam se da će ovaj post bar nekom promijeniti način razmišljanja i da će pokušati uvjeriti bližnje, prijatelje ili bilo koga da za kafiće ima vremena. Bitno da smo svi zdravi!

U svijetu je do sad zaraženo više od 250.000 ljudi, a ta se brojka neumoljivo povećava. Umrlo je 10.254 ljudi u cijelom svijetu, a najpogođenija je Italija. U Hrvatskoj je do sad zaraženo 113 ljudi, a Kina, iz koje je i došao virus, već dva dana nema niti jedan slučaj zaraze.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Za naježiti se: Tenor s balkona pjevao serenadu svojoj Firenci