Od luđaka do junaka: Pjatov je prvo skrivio penal pa ga izborio

U Harkivu je 22. listopada Dinamo odigrao remi u gostima sa Šahtarom (2-2), a ponovio je to i dva tjedna kasnije u Zagrebu, samo s većim brojem golova (3-3).

Zanimljivo, oba puta je glavnu ulogu imao Andrij Pjatov, ukrajinski golman. Cijelu su ga utakmicu Bjeličini momci držali zaposlenim kako se ne bi uspavao, a onda je on preuzeo glavnu ulogu u obje utakmice.

MMA start u Harkivu

Prvo je u Ukrajini startao Gavranovića pola sata prije kraja. Golman Šahtara u trenutku ludila oborio je na tlo Dinamova napadača Marija Gavranovića, a Mateu Lahoz to je vidio i dosudio penal za "modre" kojeg je realizirao Oršić. 'Nakačio' se Pjatov na leđa Gavranoviću i srušio ga na pod u trenutku kada su dinamovci izvodili udarac iz kuta.

- Pjatov je napravio neviđenu glupost. Ne mogu vjerovati da jedan iskusan golman napravi takvu stvar. To je bio potez za psihijatriju - rekao nam je bivši nogometaš Dinama Igor Cvitanović.

- Pa nije mu to MMA. Za Pjatova nogomet nije, neka dođe trenirati MMA. Koliko vidim, to mu ide bolje. Ovo je bio klasični takedown, oborio je čovjeka - našalio se naš najbolji MMA borac Roberto Soldić.

Smiren, precizan i oštar udarac u Pjatovljevu desnu stranu bio je dovoljan za gromoglasno slavlje Dinamovih navijača na ukrajinskom stadionu, sreću igrača na terenu, skok i stisak šake Nenada Bjelice i cijele klupe uz olakšanje - napokon smo naplatili sve one lopte koje su prošle samo milimetar od stative.

Lakat u glavu u Zagrebu

Utakmica u Maksimiru u sudačkoj je nadoknadi priredila pravu dramu svim gledateljima, a predinfarktno stanje dinamovcima. Nakon vodstva Dinama 3-1 pa čak i primljenog gola za 3-2, činilo se - tri boda ostaju u Zagrebu. Čekamo posljednji sučev zvižduk. Ne, ne. Bila bi to prejednostavna sudbina za Dinamo.

Potrčali su svi Ukrajinci u napad prema golu Dominika Livakovića u posljednjim sekundama susreta. Svi, baš svi. Među njima i Pjatov, koji je svoje mjesto u gužvi u šesnaestercu pokušao pronaći povlačeći s leđa Dinamovog Theophilea i proguravajući se na dobru poziciju dok je Taison prolazio s lijevog ruba kaznenog prostora i tražio priliku za ubacivanje.

Osjetio je Theophile povlačenje i refleksno podigao lakat kako bi odmaknuo Šahtarovog igrača od sebe, no, bio je lakat previsok i završio je na licu Pjatova koji je papo na travnjak kao pokošen, a Brych je pokazao na bijelu točku. Tete je bio precizan, unatoč tome što ga je Livaković pročitao, za ushićenje gostiju pred punim tribinama Maksimira.



Nije se Nenad Bjelica naljutio na svoje dečke, ali je na jednu osobu - na Brycha, odnosno, na VAR.

- Zašto mi imamo VAR? On mora gledati situaciju na Taisonu, zašto gleda nešto drugo, zašto gleda start Theophilea na Pjatovu koji je, doduše, za penal? Cirkus i skandalozno. Tako će biti i u Hrvatskoj i u Ligi prvaka.

- On nije vidio faul na Pjatovu, nego na Taisonu, a onda je to promijenio kada je pogledao snimku VAR-a. To je nemoguće, tu je opet taj VAR sve uništio. Molim lijepo, pa on nije vidio faul na Pjatovu, bio je leđima okrenut, on je mislio da je bio faul na Taisonu, sudio je penal, a toga nije bilo. Onda je opet pogledao video snimku i odlučio da je penal, ali na drugom igraču. Na Pjatovu je bio jasan faul, ali ga sudac sigurno nije vidio i sigurno nije zbog njega prvo dosudio penal. To je cirkus - rekao je Nenad Bjelica pa pojasnio:

- O VAR-u imam mišljenje još od vremena u Poljskoj. Da, za situacije zaleđa, gol liniju, ali vidimo iz utakmice u utakmicu koliko loših procjena VAR-a imamo i u Engleskoj i u Italiji i danas. Uvijek će biti tih situacija u kojima će biti bitna interpretacija suca. Bolje da pogriješi pa kažemo OK, to prihvatimo, ljudski je. A sada imamo greške, a imamo i tehnologiju. Iskreno, meni ne treba - siguran je Bjelica.

Tako se u tragi-komičnom rasipanju bodova Dinama, Andrij Pjatov istaknuo prvo kao luđak s borilačkim sklonostima, a potom i kao heroj ukrajinske nacije budući da, budu li Dinamo i Šahtar na kraju imali isti broj bodova, međusobni omjer će biti na strani Ukrajinaca.