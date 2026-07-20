Od Maksimira do svjetskog prvaka: Dani Olmo prvi je bivši igrač HNL-a na krovu planeta!

Dani Olmo (28), vođa španjolske "furije", nakon naslova europskog prvaka 2024. postao je i svjetski prvak pobjedom nad Argentinom u nedjeljnom finalu u New Jerseyu (1-0), postavši prvi nogometaš koji je igrao u HNL-u sa svjetskim naslovom. Ranije su kontinentalne naslove osvajali, osim Olma, i tada aktualni dinamovac Eduardo Carvalho s Portugalom (Euro 2016.), Angelo Henriquez s Čileom (Copa America 2015.), kao i hajdukovac Ismaël Diallo s Obalom Bjelokosti (Kup nacija 2024.).

Nogometni je virtuoz čiji je put do zvijezda bio sve samo ne uobičajen. Dok drugi dragulji Barcelone sanjaju o debiju na Camp Nou, on je sa 16 godina spakirao kofere za Zagreb. Bila je to odluka koja je šokirala mnoge, ali koja je skromnog dečka iz Terrasse pretvorila u igrača svjetske klase i čovjeka koji Hrvatsku i danas zove svojim drugim domom.

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Odluka koja je šokirala nogometni svijet

U ljeto 2014., Dani Olmo, jedan od najperspektivnijih izdanaka čuvene La Masije, odbio je ostanak u Barceloni i prihvatio poziv Dinama. Zašto? Tražio je sportski projekt i priliku.

​- Nijedan drugi klub mi nije ponudio sportski projekt kakav je nudio Dinamo – mogućnost da s 15 ili 16 godina budem dio prve momčadi. Odlučio sam otići tamo kako bih mogao nastaviti rasti i ne žalim zbog toga - objasnio je Olmo.

Vrijeme je pokazalo da je bio u pravu. Odluka koja je mnogima djelovala kao korak unatrag, za njega je bila katapult u orbitu. U Zagrebu je postao projekt koji je na kraju procvjetao u jednog od najboljih ofenzivnih veznjaka svijeta.

Foto: Kai Pfaffenbach

'U Hrvatskoj sam postao čovjek'

Prilagodba nije bila laka, ali Olmo se nije prepao. Brzo je naučio hrvatski i zavolio život u Zagrebu. Izvan terena povučen, na travnjaku je izrastao u vođu. Debitirao je u veljači 2015., a trenutak koji mu je obilježio karijeru dogodio se u derbiju protiv Hajduka.

​- Ušao sam u 50. minuti, a oni su izjednačili. Zabio sam gol za 2-1. Koliko je ovaj gol bio važan, shvatio sam tek kad sam vidio suigrače kako skaču s klupe. To je jedan od ključnih trenutaka u mojoj karijeri, to je sigurno - prisjetio se.

Pod vodstvom Nenada Bjelice dosegnuo je punu zrelost. Bivši trener "modrih" opisao ga je biranim riječima: "Kvaliteta, talent, karakter, hrabrost i kontinuitet. Za mene je najbolji igrač između linija." Kruna njegove ere u Dinamu bile su partije u Ligi prvaka i spektakularan gol protiv Manchester Cityja. U Hrvatskoj je, kako sam kaže, "postao čovjek u svakom smislu".

Zagreb: Dani Olmo pozdravio je navijače Dinama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Veza koja ne blijedi: Vukovar i hrvatski gen

Godine u Zagrebu nisu oblikovale Olma samo kao nogometaša. Razvio je duboku povezanost s Hrvatskom i njezinom poviješću. Posebno ga je pogodila priča o Vukovaru.

​- Sjećam se svoje prve utakmice s prvom momčadi koja je bila na memorijalnom turniru u Vukovaru za poginule u ratu. Osjećao sam se vrlo uključenim i prihvaćenim, jednostavno sam osjetio da želim pomoći - rekao je.

Taj osjećaj pretvorio je u djelo. Pridružio se humanitarnom projektu "Common Goal" i odlučio donirati jedan posto svoje plaće fondu koji, između ostalog, promiče mir i zbližavanje djece na ratom pogođenim područjima u Hrvatskoj. Povezanost je bila toliko jaka da mu je HNS uoči Svjetskog prvenstva 2018. ponudio državljanstvo.

​- Igrao sam u HNL-u i nisam bio pozvan za Španjolsku. Te sam godine bio najbolji igrač lige... Ali ja sam im cijelo vrijeme govorio da ne, da sam jako zahvalan, ali da je moj san igrati za Španjolsku - iskreno je priznao.

San mu se ostvario, ali kako je sam istaknuo, u njemu je ostalo "puno Hrvatske" i onaj čuveni "hrvatski natjecateljski gen".

Foto: KIYOSHI MIO

Ostvarenje sna i vječna zahvalnost

Poziv u španjolsku reprezentaciju stigao je u studenom 2019., dok je još nosio dres Dinama. "Trener nas je okupio i rekao: 'Dečki, Dani je izabran za Španjolsku.' Bio sam u šoku", prisjetio se. U debiju protiv Malte odmah je zabio gol, a emocije su bile na vrhuncu. "Cijela moja obitelj bila je tamo, uključujući moje bake i djeda koji su iz Cádiza". Bio je to početak karijere koja je kulminirala osvajanjem Eura i naslova svjetskog prvaka. Put ga je preko Leipziga vratio kući u Barcelonu.

No, gdje god igrao, Dinamo je ostao urezan u njegovo srce. Uoči jedne utakmice na Svjetskom prvenstvu, u kratkom intervjuu je oduševio navijače u Hrvatskoj. Na pitanje protiv kojeg kluba nikada ne bi volio igrati, odgovorio je: "Protiv mog bivšeg kluba, Dinama iz Zagreba." Na pitanje kojem se klubu najviše divi, odgovor je bio isti: "Dinamu. Zbog onoga što sam tamo doživio."

Ta izjava sažima sve: put dječaka koji je morao napustiti dom kako bi se jednoga dana vratio kao jedan od najboljih na svijetu, nikada ne zaboravivši klub koji mu je u to vjerovao prvi. Naš Olmić.

*uz korištenje AI-ja