Od Nedeljanca do repke: To su još uvijek oni 'mali' dobri dečki

Od malog Nedeljanca sve do hrvatske nogometne reprezentacije. Dario Melnjak (26) i Marko Rog (23) pozvani su za nadolazeće susrete hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Zlatka Dalića. Marko je rodom iz Nedeljanca, a Dario iz Krkanca, odnosno sela nedaleko Varaždina. Svoje su prve nogometne korake napravili upravo u tamošnjem lokalnom klubu, a igrali su i za malonogometni klub.

- Malo sam pod dojmom, oprostite. Njegova mama radi tu kod mene u tvrtki i nije znala za ovo. Kad sam joj rekao zaplakala je, a nije ni meni bilo svejedno, rekao je Bojan Fošnar, vlasnik tvrtke Fotex i član izvršnog odbora malonogometnog kluba Fotex Junajted za koji su nekad igrali hrvatski reprezentativci Dario Melnjak i Marko Rog.

Kako to zna biti u lokalnim klubovima, ni 'stariji' znaju trenirati s 'mlađima' pa su Dario i Marko trenirali zajedno iako je Dario tri godine stariji. Tadašnji suigrač o njima ima samo riječi hvale.

- Markova baka moja je prva susjeda pa smo odrasli skupa. I prve nogometne korake napravili smo u tadašnjoj školi nogometa Fotex Nedeljanec. Oduvijek se vidjelo da su talentiraniji od ostalih, a kod Marka je to do izražaja došlo malo ranije nego kod Darija. No, sad su zasluženo tu gdje jesu. Imali su svojih uspona i padova, ali nadam se da će nakon ovog biti više uspona - započeo je njihov prijatelj i bivši suigrač Filip Štefulj.

U dresu malonogometnog kluba Fotex nekad su kao kadeti i juniori osvajali seniorske turnire, a u Osijeku bi protiv Walesa mogli nakon dugo vremena opet zaigrati zajedno, ovaj put u dresu hrvatske nogometne reprezentacije. Postali su 'slavni', ali to im nije 'udarilo u glavu'.

- To su dečki iz dobrih obitelji te su prije svega dobri ljudi. Nikad ne zaboravljaju na 'stare prijatelje', skoro uvijek se nađemo kad se vrate u Nedeljanec. Sad se doduše čujemo malo rjeđe jer ipak imaju mnogo profesionalnih obveza. No, to su još uvijek oni 'mali dobri dečki' s kojima sam nekad igrao mali i veliki nogomet, samo su oni sad reprezentativci - završio je Štefulj.

Marko u Sevilli ne može uhvatiti pravi ritam utakmica, dok je Dario u dresu turskog Rizespora nezamjenjiv na lijevom beku. Uđe li u igru, cijena bi mu mogla porasti, a i neki europski klubovi kojima je dosad možda prolazio 'ispod radara' sad bi mogli vidjeti o kakvom se igraču radi.

Prvo im slijedi kvalifikacijska utakmica 8. lipnja protiv Walesa u Osijeku, a nagradu za svoj rad ovaj će dvojac dobiti i u Varaždinu gdje će ih na tribinama gledati mnogi njihovi članovi obitelji i prijatelji. Nekad su tamo dolazili kao igrači niželigaša, a 11. lipnja tamo će se pojaviti kao hrvatski reprezentativci.