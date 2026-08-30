Od Parlova do Hrgovića: Evo koji su se Hrvati borili za pojas

Filip Hrgović ispisao je povijest hrvatskog boksa i to zlatnim slovima. U londonskoj O2 areni osvojio je pojas po IBF verziji i tako postao prvi svjetski prvak iz Hrvatske u teškoj kategoriji. U sjajnom meču porazio je Mosesa Itaumu te režirao jedan od najvećih preokreta u povijesti boksa.

Prvaci koji su ispisali povijest

Prvi Hrvat koji je osvojio svjetski naslov bio je Ferdinand Živić, poznatiji kao Fritzie Zivic. Sin imigranta Josipa Živčića iz Bosiljeva, rođen u Pittsburghu, nosio je nadimak "Hrvatska Kometa". Svoj trenutak slave doživio je 4. listopada 1940. kada je kao autsajder u Madison Square Gardenu nakon 15 rundi pobijedio legendarnog Henryja Armstronga i postao svjetski prvak u velter kategoriji. Titulu je obranio u revanšu 1941. pred rekordnih 23.190 gledatelja, a njegov uspjeh bio je toliki da ga je na ručak u New Yorku pozvao i slavni izumitelj Nikola Tesla.

Mate Parlov, najveći od svih

Ipak, za mnoge je najveći hrvatski boksač svih vremena Mate Parlov. Nakon što je pokorio amaterski boks osvojivši olimpijsko, svjetsko i dva europska zlata, okrenuo se profesionalcima i stigao do samog vrha. U Milanu je 7. siječnja 1978. nokautirao Argentinca Miguela Angela Cuella u devetoj rundi i osvojio WBC-ov pojas svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji. Tom pobjedom Parlov nije postao samo sportska ikona, već i povijesna ličnost kao prvi profesionalni svjetski prvak iz jedne komunističke države. Titulu je kasnije uspješno obranio protiv Britanca Johna Conteha.

Foto: Dusko Marusic/Vecernji list

Stipe Drviš i ostvarenje sna u Oberhausenu

Na trećeg Hrvata sa svjetskim pojasom čekalo se gotovo tri desetljeća. Stipe Drviš je 28. travnja 2007. u njemačkom Oberhausenu ostvario svoj san. U borbi za upražnjeni WBA pojas u poluteškoj kategoriji, nakon dvanaest rundi taktičkog nadmudrivanja, jednoglasnom odlukom sudaca svladao je iskusnog Talijana Silvija Branca. Nažalost, njegova vladavina bila je kratkog vijeka. Već u prvoj obrani naslova, u prosincu iste godine, izgubio je na bodove od domaćeg borca Dannyja Greena u australskom Perthu.

ARHIVA - 28.04.2007., Oberhausen: Stipe Drviš osvojio titulu svjetskog boksačkog prvaka u poluteškoj kategoriji po WBA verziji | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Izazivači kojima je kruna izmaknula

Možda i najpoznatiji meč za svjetsku titulu u kojem je sudjelovao Hrvat dogodio se 26. rujna 1998. Neporaženi europski prvak Željko Mavrović, "Šaka sa Srednjaka" (27-0), stao je nasuprot prvaka Lennoxa Lewisa u borbi za WBC-ov pojas teške kategorije. U kasinu Mohegan Sun, Mavrović je pružio otpor o kojem se i danas priča. Lewis je dominirao veći dio borbe, ali nije uspijevao slomiti čvrstog Hrvata. Vrhunac se dogodio u sedmoj rundi kada je Mavrović serijom udaraca ozbiljno uzdrmao Lewisa, kojeg je spasilo zvono. Nakon dvanaest rundi suci su jednoglasno (119-109, 117-112, 117-111) pobjedu dodijelili Lewisu, koji je meč opisao kao najneugodniju pobjedu u karijeri. Koliko je Mavrović bio čvrst, svjedoči izjava Lewisovog menadžera Franka Maloneyja.

​- Mavrović mora imati 240 funti čelika u bradi.

Nažalost, bio je to Mavrovićev posljednji profesionalni meč. Zbog zdravstvenih problema morao se povući u 29. godini, ostavivši dojam borca koji je mogao dati još mnogo toga.

Ostali borci na korak do slave

Prije Mavrovića, priliku je imao i legendarni Marijan Beneš. On se 12. lipnja 1980. u Danskoj borio protiv Ayuba Kalulea iz Ugande za WBA titulu u supervelter kategoriji, no nakon 15 rundi izgubio je jednoglasnom odlukom sudaca. Prvi boksač iz neovisne Hrvatske koji je napao svjetski naslov bio je Branko Šobot. On je u siječnju 1998. uskočio kao zamjena samo nekoliko dana prije meča protiv tada neporaženog velškog velikana Joea Calzaghea, ali je u Cardiffu poražen tehničkim nokautom u trećoj rundi.

Hrvatski boks danas ima nove adute. Filip Hrgović je prvu priliku za privremeni IBF pojas imao u lipnju 2024. protiv Daniela Duboisa, no poražen je prekidom. Sada se popeo na vrh i uzeo zasluženi pojas svjetskog teškaškog prvaka.

*uz korištenje AI-a