Hoće li Tottenham zaista ispasti iz Premier lige? Evo što ga čeka

Tottenham se nalazi u delikatnoj situaciji. Nakon što je prošle sezone završio 17. u Premier ligi (i osvojio Europsku ligu), ove sezone je skliznuo još niže i trenutačno je na 18. mjestu, u zoni ispadanja. Do kraja sezone ostalo je pet kola, a najveći konkurent "pijetlovima" u borbi za ostanak je West Ham.

"Čekićari" trenutačno imaju dva boda više od Tottenhama, a na pet bodova više je Nottingham Forest. Evo što navedena tri kluba čeka do kraja sezone:

34. kolo

Sunderland - Nottingham Forest

Wolverhampton - Tottenham

West Ham - Everton

35. kolo

Brentford - West Ham

Chelsea - Nottingham Forest

Aston Villa - Tottenham

36. kolo

Nottingham Forest - Newcastle

West Ham - Arsenal

Tottenham - Leeds United

37. kolo

Manchester United - Nottingham Forest

Chelsea - Tottenham

Newcastle - West Ham

38. kolo

Tottenham - Everton

West Ham - Leeds United

Nottingham Forest - Bournemouth

Ne treba ni govoriti kakav bi bio šok za Tottenham ispadanje iz Premier lige. Radi se o devetom najbogatijem klubu na svijetu prema Forbesovoj listi iz 2025. godine te jednom od šest klubova koji nikad nisu ispali iz najjačeg ranga engleskog nogometa.

Tri su trenera ove sezone Spursi promijenili. Thomas Frank vodio je momčad do 11. veljače, a nakon njega je klupu preuzeo Igor Tudor. Hrvata su smijenili nakon samo sedam utakmica, a trenutačno Tottenham vodi Roberto De Zerbi.

Na pobjedu u Premier ligi Tottenham čeka još od 28. prosinca prošle godine...