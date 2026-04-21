Hoće li Tottenham zaista ispasti iz Premier lige? Evo što ga čeka
Tottenham se nalazi u delikatnoj situaciji. Nakon što je prošle sezone završio 17. u Premier ligi (i osvojio Europsku ligu), ove sezone je skliznuo još niže i trenutačno je na 18. mjestu, u zoni ispadanja. Do kraja sezone ostalo je pet kola, a najveći konkurent "pijetlovima" u borbi za ostanak je West Ham.
"Čekićari" trenutačno imaju dva boda više od Tottenhama, a na pet bodova više je Nottingham Forest. Evo što navedena tri kluba čeka do kraja sezone:
34. kolo
Sunderland - Nottingham Forest
Wolverhampton - Tottenham
West Ham - Everton
35. kolo
Brentford - West Ham
Chelsea - Nottingham Forest
Aston Villa - Tottenham
36. kolo
Nottingham Forest - Newcastle
West Ham - Arsenal
Tottenham - Leeds United
37. kolo
Manchester United - Nottingham Forest
Chelsea - Tottenham
Newcastle - West Ham
38. kolo
Tottenham - Everton
West Ham - Leeds United
Nottingham Forest - Bournemouth
Ne treba ni govoriti kakav bi bio šok za Tottenham ispadanje iz Premier lige. Radi se o devetom najbogatijem klubu na svijetu prema Forbesovoj listi iz 2025. godine te jednom od šest klubova koji nikad nisu ispali iz najjačeg ranga engleskog nogometa.
Tri su trenera ove sezone Spursi promijenili. Thomas Frank vodio je momčad do 11. veljače, a nakon njega je klupu preuzeo Igor Tudor. Hrvata su smijenili nakon samo sedam utakmica, a trenutačno Tottenham vodi Roberto De Zerbi.
Na pobjedu u Premier ligi Tottenham čeka još od 28. prosinca prošle godine...
