DELIKATNA SITUACIJA

Hoće li Tottenham zaista ispasti iz Premier lige? Evo što ga čeka

Piše Petar Božičević,
Hoće li Tottenham zaista ispasti iz Premier lige? Evo što ga čeka
Tri su trenera ove sezone Spursi promijenili. Thomas Frank vodio je momčad do 11. veljače, a nakon njega je klupu preuzeo Igor Tudor. Hrvata su smijenili nakon samo sedam utakmica

Tottenham se nalazi u delikatnoj situaciji. Nakon što je prošle sezone završio 17. u Premier ligi (i osvojio Europsku ligu), ove sezone je skliznuo još niže i trenutačno je na 18. mjestu, u zoni ispadanja. Do kraja sezone ostalo je pet kola, a najveći konkurent "pijetlovima" u borbi za ostanak je West Ham. 

"Čekićari" trenutačno imaju dva boda više od Tottenhama, a na pet bodova više je Nottingham Forest. Evo što navedena tri kluba čeka do kraja sezone:

Premier League - Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

34. kolo

Sunderland - Nottingham Forest

Wolverhampton - Tottenham

West Ham - Everton

35. kolo

Brentford - West Ham

Chelsea - Nottingham Forest

Aston Villa - Tottenham

36. kolo

Nottingham Forest - Newcastle

West Ham - Arsenal

Tottenham - Leeds United

Premier League - Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

37. kolo

Manchester United - Nottingham Forest

Chelsea - Tottenham

Newcastle - West Ham

38. kolo

Tottenham - Everton

West Ham - Leeds United

Nottingham Forest - Bournemouth

PODIJELIO DOJMOVE Pep Guardiola nakon slavlja: Ne bih rekao da sam uživao. Ova pobjeda daje nam nadu...
Pep Guardiola nakon slavlja: Ne bih rekao da sam uživao. Ova pobjeda daje nam nadu...

Ne treba ni govoriti kakav bi bio šok za Tottenham ispadanje iz Premier lige. Radi se o devetom najbogatijem klubu na svijetu prema Forbesovoj listi iz 2025. godine te jednom od šest klubova koji nikad nisu ispali iz najjačeg ranga engleskog nogometa. 

Tri su trenera ove sezone Spursi promijenili. Thomas Frank vodio je momčad do 11. veljače, a nakon njega je klupu preuzeo Igor Tudor. Hrvata su smijenili nakon samo sedam utakmica, a trenutačno Tottenham vodi Roberto De Zerbi. 

Na pobjedu u Premier ligi Tottenham čeka još od 28. prosinca prošle godine...

Komentari 0
FOTO Tko su braća Jokić? 'S tim momcima se ne želite zakačiti'
UVIJEK UZ MLAĐEG BRATA

FOTO Tko su braća Jokić? 'S tim momcima se ne želite zakačiti'

Strahinja i Nemanja Jokić često prate mlađeg brata Nikolu u njegovoj dominaciji na NBA parketima. Ove sezone igra sjajno pa su braća dobro raspoložena, ali nije ih strah ući u sukob kada netko napadne Nikolu
FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega
SAMO PROTEINI

FOTO Trening, kile, mišići, žile: Ovi nogometaši objesili su svoje kopačke o klin i primili se utega

Neki nogometaši jedva čekaju kraj igračke karijere kako bi konačno, možda i prvi put u životu, mogli jesti i piti bez opreza. Međutim, neki od njih nastavili su sa sportskim načinom života, primili se utega i u ozbiljnim godinama održali sjajnu formu.
ŠOKANTAN PREOKRET Fatalna Wanda nema granice. S bivšim mužem snima seriju o preljubu
SKANDALOZNA MENADŽERICA

ŠOKANTAN PREOKRET Fatalna Wanda nema granice. S bivšim mužem snima seriju o preljubu

Bivši supružnici Wanda Nara i Maxi Lopez ponovno zajedno, ali sada pred kamerama! Glume sami sebe u seriji 'Triángulo Amoroso', koja otkriva turbulentni ljubavni trokut s Maurom Icardijem. Bivši bi par trebao snimiti i scenu poljupca

