Nazvali su ga 'danskim kraljem', jedan je od najvećih talenata u povijesti danskog nogometa i po tamošnjim medijima 'talent stoljeća'. Christian Eriksen (29) srušio se na utakmici protiv Finske (0-1) i mnogi su odmah pomislili na najgore, ali vrhunskom reakcijom medicinskog osoblja i kapetana Simona Kjaera reanimirali su ga te odvezli u bolnicu gdje mu se stanje stabiliziralo, a daljnje će pretrage pokazati što je točno razlog svega što se dogodilo.

Nadamo se kako će sve biti uredu jer nikakva karijera nije bitnija od ljudskog života. A njegov je počeo na Valentinovo 1992. godine u Middelfartu, danskom gradiću od 15 tisuća stanovnika. Bio je prvo dijete majke Dorthe i oca Thomasa, a tri godine kasnije dobio je sestru Louise.

Nogomet je počeo igrati s tri godine u klubu iz rodnog grada, a ubrzo je u sve 'umiješao' i sestru koja je zavoljela igru te je danas reprezentativka Danske. Njegova je obitelj živjela pokraj klupskog kompleksa, a upravo je tamo Christian provodio najviše vremena u djetinjstvu.

Nije se odvajao od lopte, ni od rodnog kraja

Njegov je otac bio prodavač automobila, ali bio je jako talentiran i umalo i sam postao profesionalni nogometaš. Njegov sin Christian od najranije je dobi - poseban. Kad je otac Eriksen na ulici vidio da se Christian može nositi s duplo starijima od sebe, shvatio je da će mu sinu lopta zamijeniti sve plišance. Tako je i bilo.

- Christian je spavao i grlio svoju loptu sve do desete godine - rekao je Eriksenov otac koji mu je 'ugradio' nogometni DNK u kojem piše kako uvijek morate pripaziti na svoj ego i biti ponizni. Također, naučio ga je da jedan nogometaš ne vrijedi ništa, a sve je to do izražaja došlo 2004. kad je klub sudjelovao na natjecanju s najboljim momčadima u državi i završio peti. Nakon toga, u sljedećih je pet sezona klub u lokalnoj ligi završavao natjecanje bez poraza.

Rasmus Falk (op. a. trenutno igra u Kopenhagenu) bio je jedan od najboljih prijatelja Eriksena u djetinjstvu, a Christianov otac i ujedno njihov trener s njima je uvijek razgovarao o utakmicama u autu na putu prema kući. Jednom su na poluvremenu gubili 4-0, a tad su Christian i Rasmus uzeli loptu, kombinirali i zabijali kao tad njihovi idoli - Francesco Totti i braća Laudrup.

Za Middelfart G&BK igrao je do 2005., a tad je bilo vrijeme da nastavi dalje. Otišao je u nedaleki Odense kako bi bio blizu doma, a nakon spomenutog turnira na kojem je proglašen 'najboljim tehničarem', zapeo je za oko mnogim europskim skaut službama te je od igrača s margine postao 'danski talent stoljeća'.

Kad je imao 15 godina imao bio je pozvan da trenira s Barcelonom, Milanom i Chelseajem, a nije želio stati s treninzima. Probdio je noći i noći gledajući videomaterijale koje je imao njegov otac, a na kojima su bili Ryan Giggs, Zinedine Zidane i David Beckham kako bi nešto naučio od njih. Otišao je na spomenute treninge, ali sva su ga tri kluba odbila. Bilo je to razočarenje, ali vratio se u Odense i radio još jače. Nastavio je biti ponizan, ali bio je svjestan talenta kojeg posjeduje.

- Pogledao me u oči i rekao, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu:'Treneru, znam to.' To je ono što ga je razlikovalo od ostale djece njegovih godina, on nije dao da mu 'slava udari u glavu', već ga je to samo vodilo prema naprijed. Bio je tih dječak. Ne sramežljiv, samo tih. Iako nije puno govorio, bio je pravi vođa, mogao je napraviti nešto spektakularno - govori njegov tadašnji trener Riddersholm.

Bio je svjestan svog talenta, ali i dalje ponizan

A 2006. je s Odenseom osvojio kadetsko prvenstvo Danske te su on i njegov prijatelj Rasmus Falk, tad u dresu Odensea, opet zapeli za oko skautima izvan granica Danske. Nakon tri godine u Odenseu bio je spreman napraviti europski iskorak, a odlučio se za Ajax.

Željeli su Nizozemci da Eriksen dođe na probu, ali njegov otac to nije htio. A zna se da u Amsterdam ne ideš bez probe, ali John Steen Olsen, Ajaxov skaut koji je prepoznao Zlatana Ibrahimovića, uvjerio je Dannyja Blinda da ide s njim u Dansku i pokuša nagovoriti Eriksene da Christian ipak dođe u Nizozemsku. Već je Eriksen prolazio kroz probe i to je bio preveliki korak za njega.

- Rasmus i ja smo išli na probu u Chelsea, igrali smo tri utakmice za njihovu U18 momčad. Tad je to sve bilo previše za mene, susretao sam ljude poput Josea Mourinha i Didiera Drogbe, bio je to preveliki iskorak. Otkud sam ja dolazio, sve je bilo nekako slobodno, bio je to preveliki iskorak jer sam dolazio iz drugačijeg svijeta. U Barceloni sam u 90 minuta utakmice protiv katalonske reprezentacije tri puta dodirnuo loptu. Na treningu sam bio odličan, ali na utakmici neprepoznatljiv. Možda zato jer su svi pričali španjolski - prisjetio se Christian za goal.com.

Ništa ga nije poljuljalo, ali ni uzdiglo u nebesa. Vratio se u Odense i bio onaj stari Christian, ali 2008. je potpisao za Ajax. Taj je klub bio prekretnica u njegovoj karijeri, a za njega su platili oko milijun eura. Nakon što je malo bio u mlađim selekcijama, u siječnju 2010. pridružio se seniorskoj momčadi Ajaxa.

Debitirao je protiv NAC Brede, a utakmica je završila neriješeno (1-1). Nisu bili zadovoljni navijači igrom 'kopljanika', ali taj ih je malac oduševio jer je s 18 godina igrao kao da ima 25. Mnogo je riskirao i to mu se isplatilo, a neki su ga odmah prozvali novim Wesleyjem Sneijderom koji se nešto prije iz Ajaxa pridružio Real Madridu.

A nakon što je debitirao, Ajax nije izgubio sljedeće 23 utakmice u nizu, a Christian je igrao na njih 18. Ajax tad već neko vrijeme nije osvojio ligu, a tad je tamo bila velika momčad. Stekelenburg na golu, bivši igrači Barcelone Oleguer i Gabi, Daley Blind, Jan Vertonghen i Toby Alderweireld, u napadu Luis Suarez... Ali nisu imali pravi 'desetku'.

De Boer mu dao slobodu, u Tottenhamu postao 'danski čarobnjak'

Eriksen je tad ulazio s klupe, a nakon što je na klupu došao Frank de Boer, napredovao je rapidnom brzinom. Započeo je svaku utakmicu do kraja sezone i bio taj koji je nosio Ajax nakon što je otišao Suarez. Osvojili su titulu nakon sedam godina, a u sljedeće dvije sezone još dvije titule, a Eriksen je imao 30 asistencija u sezoni i nezaustavljivo rastao.

Suigrači su isticali da je to onaj isti dobar dečko koji je došao iz akademije, ali da je nevjerojatno napredovao u taktičkoj inteligenciji, ali i sposobnosti zabijanja golova. Naučio je odlično govoriti nizozemski, posebno uvježbavao prekide, a u zadnjoj je sezoni u Ajaxu direktno sudjelovao u 24 gola u 33 ligaška susreta, odnosno deset je puta zabio i 14 puta asistirao.

U ožujku 2010. debitirao je za seniorsku reprezentaciju Danske protiv Australije, a izbornik Olsen poveo ga je i na SP u Južnoafričku Republiku. Godinu nakon toga dobio je nagradu za 'Danskog nogometaša godine' te talenta godine nizozemskog prvenstva. A 2013. je, nakon osvojena tri uzastopna prvenstva, za 14 milijuna funti prešao u Tottenham. Željeli su ga i iz Borussije Dortmund, ali zaključili su da je za njih bolja opcija Henrik Mkhitaryan.

Igrao je i 2012. na Europskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini, ali izbornik je shvatio da mu 'nešto fali'. Olsen ga je tad prozvao na konferenciji za novinare i rekao da ne igra prema Ajaxovim standardima, a nakon toga je Eriksen u sljedećih 20 utakmica u dresu reprezentacije zabio 15 golova.

U redovima Spursa postao je 'motor' momčadi, iako mu je trebalo neko vrijeme da se aklimatizira na Premiership. Sve se to dogodilo nakon dolaska Mauricia Pochettina, a jedino što mu je u karijeri nedostajalo su - odličja. Nakon što je napustio Ajax nije uzeo nikakvu medalju, a iako je oduševljavao u dresu Spursa, toga nije bilo.

Doduše, uzeo je jednu 'medalju' u privatnu kolekciju - bila je to Sabrina Kvist Jensen, koja je danas njegova supruga. Par je zajedno od 2012. godine, ali nikad se previše nisu izlagali javnom životu te sve ostavljaju u privatnosti. Prvog su sina dobili za vrijeme SP-a u Rusiji kad je Christian nakratko napustio reprezentaciju, a dobro ga se sjećamo jer je promašio penal protiv Hrvatske u osmini finala.

Ali nitko mu to nije zamjerao jer je godinu ranije, nakon što je odveo Dansku na Svjetsko prvenstvo s tri gola i asistencijom protiv Irske, a mediji su ga tad proglasili 'kraljem Christianom'. Nastavio je s dobrim igrama u Spursima gdje je u 305 utakmica zabio 69 golova uz 90 asistencija te u siječnju prošle godine za 27 milijuna eura prešao u Inter s koji je ove sezone uzeo Scudetto.

Pobjeda u utakmici života

Tamo se tražio na početku i uglavnom ulazio s klupe, a tek je pretkraj ove sezone počeo dobivati pravu priliku da pokaže što može. U 60 nastupa je zabio osam golova uz četiri asistencije, svjestan da je to moglo i puno bolje. A onda je stigao s Danskom na Europsko prvenstvo gdje je njegov nemili slučaj šokirao nogometni svijet.

Pred sam kraj prvog poluvremena utakmice protiv Finske (1-0) Christian je pao, a u pomoć mu je priskočio kapetan Simon Kjaer i izvadio jezik te krenuo s reanimacijom, utrčala je medicinska služba koja ga je krenula oživljavati. Suigrači stali oko njega formirajući štit držeći se za glavu i rukama prekrivajući lica od šoka. Nekima su potekle suze, a nakon nekog vremena iznijeli su ga s terena dok je bio 'na kisiku' te je prevezen u bolnicu.

Javili su iz Saveza da je dobro te da može razgovarati, a on je odmah nazvao suigrače iz reprezentacije i poručio im da završe utakmicu. Oni su to napravili i na kraju izgubili, ali to je sad manje bitno. Ono bitno je da je Christian ostao živ i da se sve nije pretvorilo u jednu veliku tragediju.

Pitanje je kakve će ovo ostaviti posljedice na njegovu karijeru, kao i na nastup Danske na ovogodišnjem Euru, ali to je toliko nebitna stvar u usporedbi s njegovim životom. Daljnje će pretrage pokazati što se stvarno dogodilo, ali sad možemo reći da Eriksenu više ne nedostaje medalja ni odličja, jer je - pobijedio u onoj najvažnijoj utakmici, životnoj.