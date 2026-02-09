Od titule sa Šibenikom do spasa Zagreba i zatvora. Preminuo je nogometni trener Stipe Kedžo

U 80. godini života preminuo je nogometni trener Stipe Kedžo. Njegovu karijeru obilježili su sportski uspjesi s klubovima od Šibenika do Zagreba, ali i kasniji financijski problemi koji su doveli do odsluženja zatvorske kazne.

Rođeni Drnišanin, Kedžo je kao trener ostavio značajan trag u nekoliko klubova. Njegovo ime ostaje zabilježeno u povijesti Šibenika, kluba s kojim je 1983. ostvario zapažen uspjeh, osvojivši titulu amaterskog prvaka Jugoslavije. Tim je rezultatom klub sa Šubićevca uveo iz trećeg u drugi rang natjecanja. Šibenik je vodio i tijekom Domovinskog rata, putujući s momčadi na utakmice preko pontonskog mosta na Maslenici.

Značajne rezultate postigao je i u Zagrebu, gdje se pamti njegov doprinos NK Zagrebu. Klub iz Kranjčevićeve ulice preuzeo je u Trećoj ligi i doveo ga do ulaska u prvoligaško natjecanje. Bio je poznat kao sljedbenik škole Tomislava Ivića, uz primjenu stroge discipline i naglasak na radu. Pod njegovim vodstvom afirmirali su se igrači poput reprezentativca Nikole Jerkana, a seniorsku karijeru započeo je i Nino Bule.

Financijski problemi i zatvorska kazna

Nakon trenerske karijere, Kedžo se suočio s velikim životnim poteškoćama. Ušteđevinu je uložio u projekt sportsko-fitness centra za mlade. Podigao je kredite za investiciju, no zbog nemogućnosti otplate u razdoblju recesije, projekt je doživio financijski neuspjeh. Dugovi i pravne posljedice koje su uslijedile dovele su do toga da je u 63. godini života osuđen na zatvorsku kaznu. Iz zatvora je uputio pismo javnosti u kojem je opisao svoju situaciju, a koje je objavljeno u medijima.

​- ...poslije sedam mjeseci izdržavanja kazne i izgubljenog zdravlja ne mogu shvatiti da mi se to dogodilo u 63. godini života, poslije punih 40 godina u nogometu... - pisao je tada Kedžo, navodeći da je izgubio imovinu, uključujući i obiteljsku kuću u Drnišu.

Nakon izlaska iz zatvora, Stipe Kedžo vratio se trenerskom poslu. Nastavio je raditi u manjim sredinama, prenoseći svoje znanje u drniškom DOŠK-u i Mladosti iz Tribunja, gdje je radio s mlađim uzrastima. Nogometom se nastavio baviti do kraja života.