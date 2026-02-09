Obavijesti

Sport

Komentari 0
U 80. GODINI

Od titule sa Šibenikom do spasa Zagreba i zatvora. Preminuo je nogometni trener Stipe Kedžo

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Od titule sa Šibenikom do spasa Zagreba i zatvora. Preminuo je nogometni trener Stipe Kedžo
Foto: NK Mladost Tribunj

Preminuo legendarni trener Stipe Kedžo! Vođa Šibenika i NK Zagreba, kasnije zatvorska kazna zbog financijskih problema. Njegova ostavština traje kroz nogometne generacije

Admiral

U 80. godini života preminuo je nogometni trener Stipe Kedžo. Njegovu karijeru obilježili su sportski uspjesi s klubovima od Šibenika do Zagreba, ali i kasniji financijski problemi koji su doveli do odsluženja zatvorske kazne.

Rođeni Drnišanin, Kedžo je kao trener ostavio značajan trag u nekoliko klubova. Njegovo ime ostaje zabilježeno u povijesti Šibenika, kluba s kojim je 1983. ostvario zapažen uspjeh, osvojivši titulu amaterskog prvaka Jugoslavije. Tim je rezultatom klub sa Šubićevca uveo iz trećeg u drugi rang natjecanja. Šibenik je vodio i tijekom Domovinskog rata, putujući s momčadi na utakmice preko pontonskog mosta na Maslenici.

Značajne rezultate postigao je i u Zagrebu, gdje se pamti njegov doprinos NK Zagrebu. Klub iz Kranjčevićeve ulice preuzeo je u Trećoj ligi i doveo ga do ulaska u prvoligaško natjecanje. Bio je poznat kao sljedbenik škole Tomislava Ivića, uz primjenu stroge discipline i naglasak na radu. Pod njegovim vodstvom afirmirali su se igrači poput reprezentativca Nikole Jerkana, a seniorsku karijeru započeo je i Nino Bule.

Financijski problemi i zatvorska kazna

Nakon trenerske karijere, Kedžo se suočio s velikim životnim poteškoćama. Ušteđevinu je uložio u projekt sportsko-fitness centra za mlade. Podigao je kredite za investiciju, no zbog nemogućnosti otplate u razdoblju recesije, projekt je doživio financijski neuspjeh. Dugovi i pravne posljedice koje su uslijedile dovele su do toga da je u 63. godini života osuđen na zatvorsku kaznu. Iz zatvora je uputio pismo javnosti u kojem je opisao svoju situaciju, a koje je objavljeno u medijima.

​- ...poslije sedam mjeseci izdržavanja kazne i izgubljenog zdravlja ne mogu shvatiti da mi se to dogodilo u 63. godini života, poslije punih 40 godina u nogometu... - pisao je tada Kedžo, navodeći da je izgubio imovinu, uključujući i obiteljsku kuću u Drnišu.

Nakon izlaska iz zatvora, Stipe Kedžo vratio se trenerskom poslu. Nastavio je raditi u manjim sredinama, prenoseći svoje znanje u drniškom DOŠK-u i Mladosti iz Tribunja, gdje je radio s mlađim uzrastima. Nogometom se nastavio baviti do kraja života.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Nevistić blizu odlaska u Poljsku, a Dinamova želja Rodriguez se ozlijedio
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Nevistić blizu odlaska u Poljsku, a Dinamova želja Rodriguez se ozlijedio

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
UZNEMIRUJUĆE Pogledajte strašan pad Lindsey Vonn!
UTRKA BILA PREKINUTA

UZNEMIRUJUĆE Pogledajte strašan pad Lindsey Vonn!

Vonn je odlučila nastupiti uz pomoć posebnog stabilizatora koji glumi vanjski ligament koji je potrgala samo tjedan dana prije Zimskih igara.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026