Od vodoinstalatera sa 'socijale' do UFC šampiona i milijunaša

Od revanša Khabiba i McGregora neće biti ništa, a Irac je svojom odlukom o mirovini šokirao borilački svijet! Conor McGregor (30) se oprostio od slobodne borbe. Irski borac potpuno neočekivanu odluku objavio je na svom Twitteru.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!