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Od Vuškovićevog transfera profitirat će Hajduk. Evo zašto i koliko će splitski klub zaraditi

Piše Issa Kralj,
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Od Vuškovićevog transfera profitirat će Hajduk. Evo zašto i koliko će splitski klub zaraditi
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SP 2026 Alexandria: Tening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Vuškovićev mega-transfer u Brighton donosi Hajduku neočekivani jackpot! Splitskom klubu sjeda do 870 tisuća eura, a lovu uzimaju i bivši klubovi

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Luka Vušković nalazi se pred velikim transferom iz Tottenhama u Brighton, objavio je Fabrizio Romano. Od tog transfera mladog stopera profitirat će i Hajduk iako nema dogovoren postotak od buduće prodaje svog bivšeg stopera.

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Splitski klub pospremit će novce u džep njegovim transferom zahvaljujući Fifinim mehanizmom solidarnosti. 

Brighton je za Vuškovića spreman izdvojiti 53 milijuna eura fiksno, a postoji i klauzula u ugovoru o sljedećoj prodaji kojom bi mogao premašiti čak 58 milijuna eura. 

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Transfermarktov kalkulator za mehanizam solidarnosti, na temelju konvertiranog iznosa od 53 milijuna eura predviđa da bi Hajduku išlo 795.000 eura, a na bazi 58 milijuna ide na 870.000 što nije mali iznos, ali u svakom slučaju puno manje od iznosa koji bi zaradili  da je Hajduk dogovorio bilo kakav postotak od prodaje kad ga je prodavao u Tottenham. Osim Hajduka, zaradit će i ostali klubovi u kojima je Vušković bio na posudbi, a to su Hamburger SV, Westerlo i Radomiak Radom. Njima bi pak na račun trebalo sjesti oko 268 tisuća eura. 

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16-godišnji Luka Vušković debritirao za Hajduk protiv Dinama | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naime, Fifin mehanizam solidarnosti nagrađuje sve klubove u kojima je Vušković igrao između njegove 12. i 23. godine. S obzirom da je 19-godišnjak proveo velik dio svog razvoja u Hajduku, splitskom klubu pripada i veći iznos. Kada se igrač proda za više od 50 milijuna eura, razlika između klasične 'sell-on' klauzule i mehanizma solidarnosti postaje golema.

Podsjetimo, Vušković je iz Hajduka u Tottenham otišao kao najveći izlazni transfer u povijesti splitskog kluba, a transfer je bio realiziran 2023. Kada je postao punoljetan, Vušković se službeno priključio Tottenhamu. 

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