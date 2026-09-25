Od Yamala do Olisea: Jedna je ocjena osvojila najjače lige

Sofascore je najuspješniju sezonu dosad za nagradu Player of the Season zaokružio ekskluzivnom premijerom ceremonije dodjele nagrada u utorak u Zagrebu. Ove sezone s trofejem su pozirala najveća nogometna imena, ukupno više od 30 igrača, a po prvi put su se na toj listi našli pobjednici iz svih pet najvećih europskih liga.

Za razliku od većine individualnih priznanja u nogometu, Sofascore Player of the Season nagrada nema žiri, javno glasanje niti bilo kakvu kampanju u pozadini. Pobjednika svake lige određuje isključivo Sofascore Rating, ocjena performansi koja se prati uživo kroz više od stotinu statističkih pokazatelja u svakoj utakmici sezone.

Foto: Sofascore

Taj je sustav na vrh izbacio impresivnu listu osvajača. Lamine Yamal svoj je trofej preuzeo u La Ligi. Bruno Fernandes u Premier ligi. Manuel Locatelli u Serie A, Michael Olise u Bundesligi i Vitinha u Ligue 1, petero najprepoznatljivijih imena u sportu, svatko pozirajući s istim trofejom iz istog razloga: cijela sezona statističkih podataka pokazala je da su ga zaslužili.

Doseg nagrade otišao je i dalje od pet najvećih liga. Antony je, primjerice, nagrađen u UEFA Europskoj ligi nakon svog preporoda u Real Betisu, dok su Ingrid Engen i Georgia Stanway nagradu preuzele u Première Ligue Féminine i Frauen-Bundesligi. Ukupno više od 30 igrača i igračica ponosno je poziralo s trofejem Sofascorea kojeg su zaslužili isključivo svojim predstavama na terenu. Više detalja o svim ostalim osvajačima dostupno je OVDJE.

Foto: Sofascore

Ono što je počelo kao ocjena izvedbi uživo, preraslo je u nešto što su i sami igrači počeli tražiti. Sofascore Rating prati uživo svaku utakmicu u stotinama liga diljem svijeta, no fizički trofej dao je tom broju lice, ono koje su igrači od La Lige do Frauen-Bundeslige odabrali podići i podijeliti sa svojom publikom.

Rastući doseg nagrade obilježen je ekskluzivnom premijerom ceremonije, koja je producirana u partnerstvu sa CBS Sports. Voditelji ceremonije su bili Kate Scott i Alessandro Del Piero, uz režiju dobitnika Emmyja Petea Radovicha. Prošlogodišnji prijenos pratilo je više od milijun gledatelja u Sjedinjenim Američkim Državama.