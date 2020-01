'Od Ziona sam dobio čestitku, od oca Stojka kritike i savjete'

Lijep je osjećaj probuditi se jutro nakon najbolje odigrane utakmice u životu, kazao je mladi centar Splita Antonio Vranković (23, 213 cm), jutro nakon pobjede nad Cibonom 82-74 u koju je ugradio 20 koševa, 12 skokova, tri asistencije, jednu ukradenu loptu i gotovo savršen šut 8/8 iz igre i 4/5 s linije slobodnih bacanja, za 27 minuta provedenih na parketu.

Iako je u pitanju derbi, pobjeda sama po sebi i nije toliko važna, koliko je važno da ova nova momčad s Vrankovićem i Washingtonom, koju je posložio novi sportski direktor Splita Vedran Vukušić, osjeti kako se može ravnopravno nositi sa Zadrom i Cibonom. I to uoči završnice Kupa, kao i važnih utakmica koje će odrediti pozicije uoči doigravanja.

Foto: KK Split

- Ovo nam je veliki motiv, želimo dobrim igrama opravdati povjerenje koje nam je klub ukazao i siguran sam da ćemo biti još i bolji kad nam se vrate ozlijeđeni Pavle Marčinković i Mate Kalajžić - uvjeren je junak pobjede u derbiju Antonio Vranković.

Ako Antonio može bolje od 20+12 protiv Cibone, onda će to biti jako dobra vijest za trenera žutih Ivicu Skelina.

- Njegova igra je iznenađenje i za mene i za navijače zbog toga što mi nismo ni znali što od njega možemo očekivati. Bio je na prestižnom sveučilištu Duke, no tamo nije igrao, nama je došao nakon što je počeo sezonu u trećoj španjolskoj ligi u drugoj momčadi Gran Canarije, što i nije neko posebno dobro mjerilo... Nadam se da će ovako nastaviti i da će imati podršku publike - kazao je Skelin.

Foto: Privatna arhiva

Jutro nakon velike pobjede Antonijev profil na društvenoj mreži bio je zatrpan porukama podrške, a jedna je posebno interesantna, poruka najiščekivanijeg NBA rookieja nakon LeBron Jamesa, Ziona Williamsona.

- Dijelili smo svlačionicu Sveučilišta Duke, stvarno smo jako dobri i lijepo od njega da je poslao čestitku, a čestitali su mi i Franck Jackson, Luke Kennard... - ponosno nabraja Antonio, koji je slobodno jutro iskoristio da ode do Zadra u posjet obitelji.

No, za razliku od podrške bivših suigrača, danas redom NBA igrača, u Zadru je Antonio dobio i porciju kritika, naravno, od koga drugoga nego od oca Stojka.

- On je perfekcionist i za početak mi je ukazao na neke pogreške koje sam radio, tek nakon toga je na red došla i pokoja pohvala, ha, ha, ha... Kazao je da moram bolje štititi reket, da moram uhvatiti još koju loptu više, pogotovo u obrani te da moram popraviti trku... Svjestan sam da je u pravu, no sedam dana temperature me toliko iscrpilo da sam jedva stajao na nogama. Imao sam bakterijsku upalu pluća i gripu, sedam dana temperaturu oko 40°C, tako da me to dosta iscrpilo i još uvijek 'dišem na škrge'. Vjerujem da ću se brzo vratiti i uhvatiti pravu formu - otkriva nam Antonio.

Foto: KK Split

Ako je suditi po prvom dojmu Split je u Antoniju dobio 'nebrušeni dragulj', potpisali su s njim trogodišnji ugovor i sada je na umješnosti trenera da ga 'izbruse'. Antonio ima sjajne tjelesne predispozicije, tijelo centra i pokretljivost i tehniku krila, uz više nego solidan šut. Za one mlađe koji se slabije sjećaju njegovog legendarnog oca, recimo da Antonio nema tako dobar skok i osjećaj za blokadu poput oca, ali je sigurno pokretljiviji, bolje igra s loptom i šutira... Sve to naravno mora još popraviti i u kontinuitetu pokazivati na parketu. U Splitu je napokon dobio priliku, kakvu nije imao u zadnjih pet godina.

- Još od srednje škole nisam odigrao 20-ak minuta u komadu i moram priznati da je stvarno fenomenalan osjećaj. Pogotovo u onako dobroj atmosferi kakva je bila u nedjelju na Gripama. Stvarno sam presretan i zahvalan trenerima, suigračima i publici na podršci. Nadam se da ću im dobrim igrama uzvratiti - zaključio je Antonio.