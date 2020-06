Odahnuli u Dinamu: Petković se ubrzo vraća, lakše je ozlijeđen

Napadač Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije Bruno Petković (25) izašao je iz igre protiv Osijeka u 75. minuti uz bolnu grimasu na licu. Izgledalo je kao da je nešto puklo u koljenu, no radi se samo o istegnuću

<p>Zbog otekline na nozi nije mogao odmah na magnetsku rezonancu, a napetost je rasla. No, nakon što je sve splasnulo, a <strong>Bruno Petković </strong>(25) prošao detaljne preglede, utvrđeno je da će s njegovim koljenom ubrzo sve biti dobro te da se radi samo o laganom istegnuću.</p><p>Mogu odahnuti navijači Dinama jer su se neki bojali kako bi se mogao obistiniti i najcrnji scenarij, odnosno da je nešto popucalo u koljenu napadača 'modrih'. Ipak, to se nije dogodilo te će se nakon kratkog procesa oporavka Jovićevićev adut ponovno naći na terenu, a za europske izazove ne bi trebao izostati.</p><p>Podsjetimo, Napadač hrvatske nogometne reprezentacije igru je napustio u 75. minuti utakmice protiv Osijeka nakon jednog, naoko, bezazlenog duela s Talysom. Usporena snimka pokazala je da je nešto u koljenu 'škljocnulo', a on se na podu uhvatio za koljeno. Dinamo je remizirao s Osijekom (0-0), a napadač će možda i iz mjera opreza propustiti završnicu prvenstva kako bi se što bolje oporavio za novu sezonu.</p>