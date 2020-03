Odbojkaši u karanteni: 'Ako me išta brine, to je situacija u RH'

Iz Italije i Slovenije javljaju nam se hrvatski odbojkaši, članovi reprezentacije i inozemni igrači koji su zbog korona virusa ostali van Hrvatske u kućnoj karanteni.

Marko Sedlaček, igrač talijanskog Vero Volley Monze nalazi se u kućnoj izolaciji u Italiji. Njegov klub natječe se u Superligi, a potivnici su im poznata imena kao što su Civitanova i Modena. Odigravanje najatraktivnije odbojkaške lige kao i ostalih sportskih natjecanja morat će na kraću pauzu.

- Policija na ulicama zaustavlja aute i traži dokument koji su dobili svi građani. S njim potvrđujemo da idemo na posao ili u najbliži dućan. Ja izlazim samo do dvorane koja je udaljena pet minuta od doma ili do dućana - rekao je Marko.

- Dvorana u kojoj treniramo otvorena je samo za prvu ekipu i denzificira se nakon svakog treninga. Nitko od suigrača nije zaražen. Živimo u blizini i družimo se konstantno. No, u dućanima je posebna priča. Čekaš vani u redu i tek kad netko izađe, drugi može ući. Kada napokon dočekaš svoj red, možeš u miru kupovati. Na blagajni stvari na traku stavljaš kada onaj ispred tebe plati i i ode - dodao je.

Foto: Marko Sedlaček

Pauza u Markovom klubu službeno traje do 3. travnja nakon koje nastavljaju s utakmicama.

U susjednoj Sloveniji za Calcit Kamnik igra Ivan Mihalj. On i Sedlaček suigrači su u hrvatskoj reprezentaciiji te se trenutno nalaze u sličnoj situaciji.

- U karanteni sam od srijede s obitelji. Što se tiče prvenstva još uvijek čekamo obavijest o nastavku. Nije nam dozvoljen pristup dvorani iako nitko iz kluba nije zaražen. Dobro smo upućeni u situaciju. Stanje u gradu je kao što mediji prenose, kaotično - kaže Mihalj.

Ivan i Marko svoje dane u karanteni provode jednako, gledajući filmove.

- Svo slobodno vrijeme provodimo u stanu kako bismo se maksimalno zaštitili. Igramo društvene igre i slažemo lego kockice s našom curicom, a večer iskorištavamo za gledanje filmova - rekao nam je Mihalj koji se u karanteni nalazi sa ženom i djetetom.

Po pitanju povraka u Hrvatsku još ne znaju ništa. Za to bi trebali dobiti posebnu dozvolu.

- Iskreno nije me strah virusa, ako me išta brine, to je situacija u Hrvatskoj, nadam se da se ovako nešto neće dogoditi i kod nas - rekao je Sedlaček.