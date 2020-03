Širenje po Serie A: Srbin iz Fiorentine pozitivan na koronu

Nakon Manola Gabbiadinija i još četvorice nogometaša Sampdorije su zaražena korona virusom, potvrđeno je kako je na virus pozitivan i suigrač našeg Milana Badelja, mladi Srbin (20) Dušan Vlahović.

Fiorentina striker Dusan Vlahovic has been found positive to Coronavirus. 🔴 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2020

- ACF Fiorentina potvrđuje da je Dušan Vlahović bio pozitivan na testiranju na Covid-19. Kod kuće je i trenutno nema nikakve simptome. Klub je u procesu preduzimanja svih neophodnih procedura u skladu sa pravilima, počevši od toga da se izvrši identifikacija svih ljudi koji su imali kontakt s igračem - objavio je talijanski klub.

On je ukupno sedmi zaraženi nogometaš iz Serie A nakon Manola Gabbiadinija, Colleya, Ekdala, Thorsbya i La Gumine koji igraju za Sampdoriju i to je klub koji je do sad imao najviše problema s virusom. Pozitivan je bio i stoper Juventusa Daniele Rugani... Neki mediji pisali su i da Paulo Dybala ima korona virus, ali riječ je o lažnoj informaciji. Argentinac se podvrgnuo testiranjima kao i njegovi suigrači, a test je bio negativan.

Nogometaši Intera i Juventusa su nakon spoznaje o Ruganijevoj zarazi u samoizolaciji, a iz Portugala se sa porukom podrške javio i Cristiano Ronaldo (35). Serie A se sigurno neće igrati do početka travnja, a pitanje je koliko će još slučajeva biti otkriveno u elitnom rangu talijanskog nogometa jer se broj zaraženih 'na Čizmi' svakodnevno povećava.

Italija se i dalje svim snagama bori protiv rastuće pandemije korona virusa, a dosad je u Italiji je zabilježeno preko tisuću smrtnih slučajeva i preko 15.000 zaraženih.