Odbojkašice s Eura na maturu pa natrag: Ma to je mačji kašalj

Praznici od školskih i fakultetskih obaveza formalno traju - doduše, još vrlo kratko - a vrijeme usput kratite sudjelovanjem na Europskom prvenstvu. Situacija koja, naoko, ne može biti bolja. Ili... Može. Ako pitate Božanu Butigan i Leu Deak.

Te su dvije najmlađe hrvatske odbojkaške reprezentativke morale privremeno izbaciti odbojku i Euro iz glave te napustiti Budimpeštu, koja je jedan od četiri grada-domaćina, i vratiti se kući u Zagreb kako bi odradile školsku obavezu za koju odgoda ne postoji. Konkretno - polagati ispit državne mature iz matematike.

- Riješile smo ga u petak prijepodne - javila se Božana sa zasluženog pića nekoliko sati prije nego ih je čekao let.

Nije vam ni tu loše?

- Ma vraćamo se mi, ali svaki sat odmora dobro dođe.

Lea je paničarka

Glas joj je bio zadovoljan, očito se onda sve dobro završilo?

- Da, bilo je dobro, ali ništa teško jer radilo se samo o osnovnoj razini. Jučer smo se cijeli dan pripremale, no ništa previše. Bilo nam je bitno samo da prođemo. Zapravo, bile smo više fokusiranije na utakmicu.

Božana i Lea krenule su za Zagreb ubrzo nakon što su u posljednjem kolu skupine u srijedu pobijedile Mađarsku, Leini su roditelji bili u Papp Laszlo areni pa ih "otpeljali" kući. Jesu li te pripreme uključivale i učenje tijekom puta od Budimpešte do Zagreba?

- Probale smo pa zaspale. Nije nam bilo previše zanimljivo, ha,ha,ha. A i bila je noćna vožnja.

Foto: Igor Kralj\PIXSELL/PIXSELL

Što kaže Lea?

- Ona to sve malo stresnije podnosi, paničarka je, brine ju što će biti, kako će biti. Objema nam je sada pao teret s leđa.

Kako ga je uopće bilo nositi tijekom turnira razmišljajući o maturi?

- Da budem iskrena, nisam previše ni razmišljala o tome, više me mučilo to što smo kiksale u prvoj utakmici (izgubile protiv Azerbajdžana u petom setu) pa nam je svaki bod bio važan. Sada i žalimo za tom utakmicom jer imali smo je dobivenu.

Tijekom završnice Zlatne europske lige u Varaždinu u lipnju imale su isti problem. Tada su rješavale obaveze iz hrvatskog i engleskog jezika.

- Tada je bilo napornije jer, osobno, morala sam se za hrvatski dosta pripremati, a trenirale smo dvaput dnevno. Putovale smo do Zagreba autom tih nekoliko dana i bilo je isrpljujuće. Ovo je sada bio mačji kašalj u usporedbi s onim.

Izbornik vjeruje

Sreća pa su se poklopili datumi i slobodni dani. I blizina Budimpešte.

- Da, imale smo sreće. Mi smo, zapravo, zbog Perua propustile ljetni rok, sad nam je sve ispalo idealno.

Hrvatska je iz Budimpešte preselila u Ankaru i danas će (18:30) u osmini finala igrati protiv Turkinja. Gore nije moglo?

- Toga smo se i pribojavale, htjele smo drugo mjesto kako bismo igrali s lakšim protivnikom, no nikad se ne zna. Eto, i Finska je skoro iznenadila Turkinje. Ako odigramo kako znamo, a njima ne bude onakav dan kakav su zamislile, sve je moguće. Igrale smo s njima već nedavno u Antaliji na pripremnom turniru i znamo ih još bolje.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Našoj Čapljinki i Lei također, ovo je debitantsko Europsko prvenstvo. Za razliku od tehničarke Lee, koja tu i tamo odmijeni Bernardu Brčić, Žana ima već ozbiljnu rolu kod izbornika Santarellija. Izbornik vam vjeruje?

- Moram reći da sam zadovoljna zbog toga i što me uopće stavlja u igru, a vidim da je i on zadovoljan. Ima nas tri na toj poziciji, a Šamadan se ozlijedila, pa ćemo sve morati više gristi.

Upravo je pozicija srednjeg blokera ona za koju nimalo ne strahujemo u budućnosti. Uz Butigan, Šamadan i Dumančić tu je i Ema Strunjak koja je otpala iz kombinacija zbog ozljede. Čak se i Ivana Prokopić (bivša Miloš) mogla mirno umiroviti od reprezentativnog dresa

- Reći ću samo da mi je drago što ljudi imaju takvo mišljenje.

Dugo u nedoumici

O Žani sada već imaju visoko i u inozemstvu. Htio ju je talijanski prvak i europski doprvak Conegliano, klub koji vodi upravo hrvatski izbornik Santarelli i u kojem je do ove godine igrala Samanta Fabris, ali odlučila je ostati u Mladosti. Razlog?

- Mjesec dana bila sam u nedoumici razmišljajući što da napravim, a kad je došlo vrijeme za odgovor, nisam bila spremna. Htjela sam završiti ovdje u Zagrebu neke stvari, kao što je vozački ispit, prije nego odem, fakultet... A i u Mladosti se sada mijenja dosta toga, igrat ćemo kvalifikacije za Ligu prvaka, regionalnu ligu umjesto domaćeg prvenstva i veselim se tomu. Zbog tog sam i ostala.

Valjda će vas Conegliano čekati dogodine?

- Pa ne znam, ja se nadam. Žao mi je najviše zbog izbornika jer on je čovjek koji zna što radi, vidim da me zavolio i da mi vjeruje, no nisam mogla protiv sebe. Prihvatio je to i nije se naljutio.

Tko bi se uopće mogao na tako mladu i uspješnu sportašicu, ali i - učenicu. Žana je završila sportsku gimnaziju s prosjekom 4,7.

- Taman sam i svjedodžbu podignula, ha,ha. U planu mi je sada upisati privatan fakultet, vjerojatno turizam.

Još kad se njen i Lein put u Ankaru ne bi pretvorio u turistički...



Tema: Sport fanatik