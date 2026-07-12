Odegaard: Sudac nam nikako nije pomogao. Nismo dobili nijednu odluku u svoju korist

Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku sa 2-1 nakon produžetka. Norveška je povela golom Andreasa Schjederupa u 36. minuti, a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham; prvo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela, a onda u 93. minuti.

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Nakon utakmice, izjave za norvešku televiziju dao je kapetan Martin Odegaard.

- Teško je ovo prihvatiti. Osjećamo da smo bili jako blizu. Mislim da smo dali sve od sebe. Primili smo dva pomalo jeftina gola, a ni sudac nam nije puno pomogao. Nismo dobili nijednu odluku u svoju korist. Bilo je i malo nesreće, a sitni detalji otišli su protiv nas. Gorko je, ali ovo je bilo pravo putovanje. Ono što smo zajedno proživjeli bilo je nevjerojatno. Možemo biti ponosni na sebe.

Foto: Dylan Martinez

Engleska će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta Argentine i Švicarske. S druge strane ždrijeba polufinale će igrati Francuska i Španjolska.