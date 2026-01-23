Obavijesti

SUPERVELESLALOM

Odermatt i dalje nedodirljiv. Pobijedio je i u Kitzbühelu...

Piše HINA,
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Odermatt dominira! Švicarac pobijedio u superveleslalomu u Kitzbühelu, već 53. pobjeda u Svjetskom kupu. Pogledajte poredak, tko može parirati ovom šampionu

Švicarac Marco Odermatt pobjednik je superveleslaloma kojeg su skijaši u petak vozili za Svjetski kup u Kitzbühelu , drugo je mjesto zauzeo njegov sunarodnjak Franjo Von Allmen, a treće mjesto Austrijanac Stefan Babinsky.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Downhill
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Odermatt je do druge pobjede u Kitzbühelu pobjede došao s vremenom 1:08.41, Von Allmen je imao samo tri stotinke sporije vrijeme (1:08.44), a Babinsky 25 stotinki (1:08.66).  Odermattu je ovo bila 53. pobjeda u Svjetskom kupu, od kojih je 17 u superveleslalomu. 

U poretku skijaša u superveleslalomu vodi Odermatt s 425 bodova, drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr koji je danas bio sedmi, s 267 bodova, a treći Babinsky  s 243 boda. U ukupnom poretku Odermatt s 1.205 bodova, ima gotovo dvostruko više (587) od Norvežanina koji skija pod brazilskom zastavom Lucasa Pinheira Braathena. Treći je Norvežanin Atle Lie McGrath s 578 bodova. 

