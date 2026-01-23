Obavijesti

ZBOG VREMENSKIH UVJETA

Odgođena je utakmica između Varaždina i Gorice. Poznat je datum kada će se odigrati...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Odgođena je utakmica između Varaždina i Gorice. Poznat je datum kada će se odigrati...
Foto: Facebook / NK Varaždin

Novi termin odigravanja utakmice je ponedjeljak u 16:00 sati - stoji u službenoj objavi Varaždina.

Prvo kolo HNL-a nakon zimske stanke donijelo je nove probleme i odgode utakmica. Problem stvara priroda, ali ovog puta u pitanju nisu magla ni kiša nego smrznuti travnjak na stadionu u Varaždinu. 

Najavljena utakmica između Varaždina i Gorice ipak se neće igrati iako je bila najavljena za 16 sati. Niske temperature koje su proteklih dana bile na snazi u Varaždinu dovele su do smrzavanja terena i izlaska na teren inspekcije u kojoj su bili i predstavnici klubova. U 11:00 se pojavili na travnjaku i utvrdili da je previše smrznut i kao takav bi mogao predstavljati opasnost za zdravlje igrača Varaždina i Gorice.

- Nakon pregleda terena, u kojem su sudjelovali glavni sudac i delegat utakmice te predstavnici oba kluba, donesena je odluka o odgodi susreta u interesu sigurnosti igrača i očuvanja regularnosti natjecanja. Novi termin odigravanja utakmice je ponedjeljak u 16:00 sati - stoji u službenoj objavi Varaždina.

