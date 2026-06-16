Odigrali ste, a sad van! Irance su potjerali iz SAD-a odmah nakon utakmice u Los Angelesu

Iranska nogometna reprezentacija nakon što je sinoć remizirala protiv Novog Zelanda mora napustiti Sjedinjene Američke Države. Izbornik Amir Ghalenoei i njegova momčad bila je prisiljena vratiti se u trening kamp koji se nalazi u Meksiku.

Uoči početka Svjetskog prvenstva puno se polemike vodilo o tome treba li Iran nastupiti na Mundijalu. Tijekom intoniranja himne na prvoj utakmici prvenstva stadionom je odjekivala mješavina zvižduka i odobravanja. Izbornik iranske reprezentacije nije skrivao nezadovoljstvo tretmanom tijekom prvenstva te se osvrnuo na povratak momčadi u Meksiko dan nakon utakmice.

Foto: KIRBY LEE

Iranski trening kamp premješten je u Tijuanu iz Arizone nekoliko tjedana prije turnira, unatoč tome što su se sve tri njihove utakmice u grupnoj fazi održale u Sjedinjenim Državama. Iranci su trebali letjeti u SAD dva dana prije svake utakmice, a vraćati se dan kasnije.

- Proveli smo toliko vremena putujući avionom da nam nisu dali da se odmorimo. Nakon utakmice rekli su nam da moramo otići. Važno nam je da imamo vremena za odmoriti se, ali nam je rečeno da se moramo vratiti u kamp u Tijuanu i vrlo smo pogođeni tom odlukom - izjavio je Ghalenoei.

Podsjetimo, iranska reprezentacija uoči početka SP-a zatražila je vize za Ameriku i Kanadu. Sjedinjene Države odbile su izdati vize za petnaestak članova trenerskog osoblja.