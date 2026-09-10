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TRENER FENERA

Odigrao neriješeno s Romom u Ligi prvaka pa dao ostavku!

Piše Ivan Tomašković,
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Odigrao neriješeno s Romom u Ligi prvaka pa dao ostavku!
Foto: Umit Bektas
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Kartal se vratio u Fenerbahçe u lipnju 2026. godine i započeo svoj četvrti mandat, no nije dugo ostao na klupi

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Fenerbahce je na startu Lige prvaka odigrao 1-1 s Romom u 1. kolu Lige prvaka, a nakon te utakmice turski klub ostao je bez trenera. Ismail Kartal rekao je zbogom na konferenciji za medije poslije utakmice. 

- Želim čestitati svojim igračima i objaviti da od večeras više nisam trener momčadi - rekao je Kartal.  Zahvalio je navijačima, upravi, igračima, stručnom stožeru i medijima te naglasio da neće odgovarati na pitanja. Dodao je kako je odluku donio u dogovoru sa svojim suradnicima.

- Ovu sam odluku donio kako bih otvorio put svom klubu. Ostavku podnosim dok još ima vremena kako bih pomogao svom voljenom Fenerbahceu, igračima i budućim trenerima. Svima želim ugodnu večer i poručujem da se više nikada neću vratiti - zaključio je Kartal.

Kartal se vratio u Fenerbahçe u lipnju 2026. godine i započeo svoj četvrti mandat. Uveo je klub u ligašku fazu Lige prvaka prvi put nakon sezone 2008./09., čime je prekinuto 18-godišnje razdoblje bez nastupa u elitnom europskom natjecanju. No, nije se predugo zadržao. 

UEFA Champions League - Fenerbahce v AS Roma
Foto: Umit Bektas

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