SANCHEZ GA OTPISAO

Odlazi jedan od najboljih igrača Rijeke. Pao je konačni dogovor

Piše Issa Kralj,
Odlazi jedan od najboljih igrača Rijeke. Pao je konačni dogovor
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Osim Slavena, za veznjaka su interes pokazali i Fenerbahče, Rubin iz Kazanja, a spominjao se i turski Kayserispor gdje je trener Radomir Đalović

Rijeka ostaje bez jednog od veznjaka s kojim je osvojila dvostruku krunu prošle godine. Kako doznaje Germanijak, Niko Janković (24) napušta Rijeku, a karijeru će nastaviti u slovačkom Slovanu. Janković je navodno već u Slovačkoj gdje odrađuje liječničke preglede. 

Janković nije dobivao prilika kod trenera Victora Sancheza, a Španjolac nikada nije konkretno otkrio zašto ga ne stavlja na teren. Odlazak u redove slovačkog prvaka trebala bi biti samo posudba s pravom otkupa na ljeto, ali detalji i iznos transfera još se ne znaju. U ovoj sezoni Janković je upisao 13 nastupa uz samo jedan gol, a na terenu je proveo 908 minuta u HNL-u. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 3,5 milijuna eura. Od kada je Sanchez u rujnu 2025. došao u Rijeku, sve manje igra. 

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Osim Slavena, za veznjaka su interes pokazali i Fenerbahče, Rubin iz Kazanja, a spominjao se i turski Kayserispor gdje je trener Radomir Đalović. U nedjelju Rijeka na Rujevici dočekuje Dinamo, a u tom susretu neće moći računati na Jankovića. 

