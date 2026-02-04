Odlazi jedan od najboljih igrača Rijeke. Pao je konačni dogovor

Rijeka ostaje bez jednog od veznjaka s kojim je osvojila dvostruku krunu prošle godine. Kako doznaje Germanijak, Niko Janković (24) napušta Rijeku, a karijeru će nastaviti u slovačkom Slovanu. Janković je navodno već u Slovačkoj gdje odrađuje liječničke preglede.

Janković nije dobivao prilika kod trenera Victora Sancheza, a Španjolac nikada nije konkretno otkrio zašto ga ne stavlja na teren. Odlazak u redove slovačkog prvaka trebala bi biti samo posudba s pravom otkupa na ljeto, ali detalji i iznos transfera još se ne znaju. U ovoj sezoni Janković je upisao 13 nastupa uz samo jedan gol, a na terenu je proveo 908 minuta u HNL-u. Njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 3,5 milijuna eura. Od kada je Sanchez u rujnu 2025. došao u Rijeku, sve manje igra.

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Osim Slavena, za veznjaka su interes pokazali i Fenerbahče, Rubin iz Kazanja, a spominjao se i turski Kayserispor gdje je trener Radomir Đalović. U nedjelju Rijeka na Rujevici dočekuje Dinamo, a u tom susretu neće moći računati na Jankovića.