Odlazi najveći pehist hrvatskog nogometa. Trebao je na Euro, a onda je započela agonija...

U studenom 2019. godine Hrvatska je na Rujevici protiv Slovačke igrala ključnu utakmicu za plasman na Europsko prvenstvo. Domagoj Vida i Dejan Lovren, tada naše udarne stoperske snage, bili su nedostupni zbog žutih kartona, a izbornik Zlatko Dalić odlučio je gurnuti u vatru stasitog Osječanina Dinu Perića. Igrač Dinama, tada 25-godišnjak, debitirao je protiv Slovačke i oduševio.

Asistirao je u pobjedi (3-1), no još važnije od toga, pokazao se kao prototip modernog stopera - tehnički potkovan, dominantan u skoku i nogometno inteligentan. Hrvatska se plasirala na Europsko prvenstvo i tada su mnogi bili uvjereni da ćemo tamo vidjeti i Perića. Trebao je to biti njegov veliki uzlet i prilika da zacementira mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. Pokazao je velik potencijal i Dalić je ozbiljno računao na njega.

Igrao je u formi života, smiješio mu se i transfer karijere jer ga je Werder htio kupiti od Dinama za deset milijuna eura. No, nažalost, nekoliko mjeseci kasnije njegova karijera praktički je završila. Sada, šest godina kasnije, odlučio ju je završiti s 31 godinom zbog brojnih ozljeda.

Agonija je krenula sredinom veljače 2020. godine, kada mu se koljeno zarotiralo na utakmici protiv Osijeka i čuo je “kvrc”. U suzama je otišao s travnjaka, kao da je predosjetio što se sprema. Puknuo mu je prednji križni ligament. Europsko prvenstvo na kraju je odgođeno za 2021. godinu zbog korona virusa, on se vratio nakon 225 dana, ali više nikada nije bio isti igrač. Tijelo je bilo izraubano, nizale su se ozljede. Kada bi i ušao u ritam, stigao bi novi peh koji bi ga opet odvojio od travnjaka - koljeno, pucanje i istegnuće mišića, nekoliko puta gležanj, lom prsta na šaci, leđa.

Propustio je čak 150 utakmica, a zbog ozljeda i oporavaka na terenu ga ukupno nije bilo tri i pol godine. Posljednju utakmicu odigrao je 1. prosinca 2024. godine u porazu Dinama od Hajduka (1-0). To će mu, vrlo vjerojatno, ostati i posljednja u karijeri.

Ugovor s “modrima” istječe mu 15. lipnja. Jasno je da ga neće produljiti jer ga u sastavu nema još od tog poljudskog derbija. Postojala je opcija da ostane u klubu i predvodi B momčad, koja se sljedeće godine vraća u pogon, no zbog njegova upitnog zdravstvenog stanja “modri” su ipak odustali od toga.

I dalje postoji minimalna šansa da prihvati poziv nekog hrvatskog niželigaša, no ipak je izvjesnije da će na kraju ove sezone nekoć veoma nadareni stoper okačiti kopačke o klin sa samo 31 godinom. Pamtit ćemo ga kao jednog od najvećih pehista hrvatskog nogometa, no prije svega u Dinamu će zauvijek ostati njegovo nasljeđe od 184 utakmice i 12 trofeja.