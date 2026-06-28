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Odlazi nakon debakla! Steve Clarke više nije izbornik Škota

Piše HINA,
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Odlazi nakon debakla! Steve Clarke više nije izbornik Škota
Foto: Paul Childs/REUTERS

Šok u Škotskoj! Nakon hrvatske pobjede nad Ganom, Steve Clarke napušta klupu Škotske premda je tek potpisao novi ugovor

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Nakon što su hrvatski nogometaši svladali Ganu 2-1 nestala je i posljednja nada Škotske da se ugura među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija koje će se plasirati u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

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Foto: Paul Childs/REUTERS

Nakon tog saznanja 62-godišnji Steve Clarke je odlučio napustiti dužnost izbornika škotskih nogometaša premda je prije samo mjesec dana potpisao novi, četverogodišnji ugovor.

Clarke je vodio Škotsku posljednjih sedam godina, a na ovom Svjetskom prvenstvu njegova je momčad prvo pobijedila Haiti 1-0 u skupini C. Potom je istim rezultatom poražena od Maroka i na kraju je izgubila od Brazila s 0-3.

„Najemotivniji dio ovog odlaska je oproštaj od mojih igrača. Bez njih ne bi imali niti jednu uspomenu koju smo zajedno stvorili od 2019. godine do danas, u tom uspješnom razdoblju. S velikim ponosom sam bio izbornik Škotske “, poručio je Clarke.

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