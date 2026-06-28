Šok u Škotskoj! Nakon hrvatske pobjede nad Ganom, Steve Clarke napušta klupu Škotske premda je tek potpisao novi ugovor
Odlazi nakon debakla! Steve Clarke više nije izbornik Škota
Nakon što su hrvatski nogometaši svladali Ganu 2-1 nestala je i posljednja nada Škotske da se ugura među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija koje će se plasirati u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.
Nakon tog saznanja 62-godišnji Steve Clarke je odlučio napustiti dužnost izbornika škotskih nogometaša premda je prije samo mjesec dana potpisao novi, četverogodišnji ugovor.
Clarke je vodio Škotsku posljednjih sedam godina, a na ovom Svjetskom prvenstvu njegova je momčad prvo pobijedila Haiti 1-0 u skupini C. Potom je istim rezultatom poražena od Maroka i na kraju je izgubila od Brazila s 0-3.
„Najemotivniji dio ovog odlaska je oproštaj od mojih igrača. Bez njih ne bi imali niti jednu uspomenu koju smo zajedno stvorili od 2019. godine do danas, u tom uspješnom razdoblju. S velikim ponosom sam bio izbornik Škotske “, poručio je Clarke.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+