Odličan potez Mamića: Franjić oduševio protiv Vlašića i CSKA! 'Volim čitati knjige o motivaciji'

'Brate, pa gdje rastu ovi mladi, onaj 'mali' Franjić može biti vrhunski igrač' rekao je još u siječnju 2019. godine Emir Dilaver, a Bartol Franjić je bio kapetan 'Zagrebačkih fakina', pa i lider te generacije...

<p>Dinamo je upisao i drugi remi u grupnoj fazi Europskoj ligi, ovoga puta Zagrepčani su 'nulu' (0-0) odigrali kod CSKA Moskve. Rezultatski, hrvatski prvak je dohvatio željeni bod, iako bi u ovakvim utakmicama dojam trebao biti puno bolji. No, Dinamo poslije dvije utakmice (Feyenoord i CSKA) i dalje ima realne šanse za hvatanje nokaut faze Europske lige, sada treba biti hrabriji i svladati Austrijance. Dvaput...</p><p>Zoran Mamić u Moskvi je zaigrao defenzivnije, cilj 'modrih' bio je ne primiti gol i to je njegova momčad uspješno odradila. A trener Dinama hrabrost je iskazao postavljanjem Bartola Franjića u početni sastav i to kao 'flastera' na najboljem igraču CSKA, pa u posljednje vrijeme i hrvatske reprezentacije - Nikoli Vlašiću. A mlada nada Dinama svoj je posao obavila besprijekorno, pokazala kako u Maksimiru raste novi 'wunderkind'.</p><p>Bartol Franjić rođeni je lider, nogometaš koji može igrati zadnjeg veznog i stopera, to je dokazao i u Moskvi. Riječ je o 20-godišnjaku iz Dugog Sela, kapetanu juniorske generacije mladih dinamovaca popularno nazvanih 'Zagrebački fakini'. Za tako mladog igrača imponira njegova mirnoća, Franjić ne paničari u igri, ima potrebnu igračku inteligenciju, ali i sjajne fizičke predispozicije (visok 188cm, snažan) zbog kojih ga je Zoran Mamić stavio protiv CSKA. I s njime - apsolutno pogodio.</p><p>Svoju zrelost, mladi nogometaš iskazao je i u veljači, kada nam je poslije prolaska mladih dinamovaca u osminu finala juniorske Lige prvaka jasno kazao: </p><p>- Primijetio sam da neki dečki vole igrati igrice na PlayStationu za zabavu, ali ja to jednostavno ne radim. Meni je razbibriga čitanje knjiga. Volim čitati o nogometu i volim knjige o motivaciji. Završio sam Prometnu školu, ali guram nogomet. Za sada sam na vrlo dobrom putu, nadam se da će uskoro doći i prva momčad na red, ali sve svojim redom.</p><p>Evo, samo osam mjeseci kasnije, Bartol Franjić je bio i jedan od najboljih igrača prve momčadi na važnom europskom ispitu. A bila mu je to tek druga europska utakmica za Dinamo, prvu je odigrao prije sedam dana protiv Feyenoorda.</p><p>Bartol Franjić već je gotovo dvije godine član prve momčadi Dinama, svoje prve seniorske pripreme s 'modrima' odradio je u siječnju 2019. godine u Turskoj. Nenad Bjelica tada je prema Beleku poveo i niz mladih igrača, na pripremama su bili Renato Josipović, Bartol Franjić, Josip Šutalo, Bartol Franjić, Marko Đira, Roko Baturina i Mario Ćuže.</p><p>Bartol Franjić i na tim je pripremama igrao zadnjeg veznog, pa i zabio u pobjedi 2-0 nad Slask Wroclawom. Sjećamo se, tada je po kišnim uvjetima impresionirao i Emira Dilavera koji nam je tog dana u prolazu dobacio:</p><p>- Mene fasciniraju ovi mladi. Brate, pa gdje oni rastu? Svi ovi juniori koji su tu s nama mogu biti pravi igrači, a onaj 'mali' Bartol Franjić stvarno može bit vrhunski igrač. Ma nije jasno otkuda Dinamu toliko kvalitetnih klinaca, ma meni je to nevjerojatno.</p>