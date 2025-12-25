Odlična vijest! Vozit će se slalom i veleslalom u Kranjskoj Gori...

Obavijesti

POČETKOM SIJEČNJA

Organizatori natjecanja u Kranjskoj Gori još su jednom dobili bitku s vremenom i vremenom te pripremili kvalitetnu i dovoljno debelu snježnu podlogu na kojoj će skijašice moći nastupati. Trke se voze 3. i 4. siječnja

Kontrolor Međunarodne skijaške federacije (FIS) dopustio je održavanje veleslaloma i slaloma  Svjetskog kupa za žene u Kranjskoj Gori. Natjecateljice u slalomu i veleslalomu natjecat će se na stazi u Podkorenu 3. i 4. siječnja.

Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu
Zagreb: Zrinka Ljutić najavila novu skijašku sezonu | Video: 24sata/Emica Elvedji/Pixsell

Organizatori natjecanja u Kranjskoj Gori još su jednom dobili bitku s vremenom i vremenom te pripremili kvalitetnu i dovoljno debelu snježnu podlogu na kojoj će skijašice moći nastupati. Debljine je pola metra i više, što je dovoljno za vrhunsko natjecanje, piše STA.
Organizatori se nadaju da će im vrijeme surađivati ​​s niskim temperaturama u posljednjem tjednu prije natjecanja i da će početkom siječnja pružiti pravu zimsku bajku.

Zbog višegodišnjih problema sa snijegom, FIS je prekrižio Mariborsko Pohorje kao mjesto održavanja natjecanja Svjetskog kupa. U siječnju 2024. u Kranjskoj Gori održano je posljednje natjecanje pod nazivom Zlatna lisica, upravo povodom 60. obljetnice.

Kranjska Gora uživa ugled i veliko povjerenje kao organizator Svjetskog kupa u alpskom skijanju. Slovenski organizatori imaju jamstvo međunarodne federacije za organiziranje natjecanja najviše kvalitete u sljedećih osam godina.

