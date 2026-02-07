Obavijesti

PROTIV DANACA

Odlični Mektić i Pavić doveli su Hrvatsku pred vrata Davis Cupa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin: Izvlačenje parova povodom susreta reprezentacija Hrvatske i Danske u Davis cupu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatska muška teniska reprezentacija povela je sa 2-1 protiv Danske u dvoboju 1. kola kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa u Varaždinu. Drugi bod Hrvatskoj u igri parova osigurali su Nikola Mektić i Mate Pavić

Hrvatska muška teniska reprezentacija povela je sa 2-1 protiv Danske u dvoboju 1. kola kvalifikacija Svjetske skupine Davis Cupa u Varaždinu. Drugi bod Hrvatskoj dominantnom su predstavom u igri parova osigurali Nikola Mektić i Mate Pavić koji su sa 6-2, 7-5 svladali Johannesa Ingildsena i Carla Emila Overbecka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Noć hrvatskog tenisa 02:22
Noć hrvatskog tenisa | Video: Goran Stanzl/Pixsell

Od samoga je početka dvoboja bila očita razlika u kvaliteti između dva para, Mektić i Pavić su prijetili 'breakom' praktički u svakom servis gemu suparnika. U prvom setu su dva puta oduzimali servis, oba puta Ingildsenu, dok je Mektić u četvrtom gemu spasio jedinu 'break-loptu' s kojom je hrvatski par bio suočen u prvom setu.

U drugoj je dionici rezultat bio izjednačen do 2-2, a onda su Mektić i Pavić s dva 'breaka' stigli do prednosti 5-2. Prilikom servisa za meč Mektić je posustao, da bi kod 5-4 i Pavić izgubio svoj servis pa su Danci posve neočekivano stiglo do 5-5. Ipak, u sljedećoj igri su odličnim reternima hrvatski igrači stigli do vodstva 6-5 i trećeg servisa za meč kojega Mektić nije propustio.

Kasnije u subotu na programu je susret dvojice najbolje rangiranih igrača u pojedinačnoj konkurenciji, za Hrvatsku će igrati Dino Prižmić, a za Dansku Elmer Moller, a u slučaju poravnanja na 2-2 u odlučujućem petom meču za Hrvatsku je nominiran Matej Dodig, dok bi za Dansku trebao igrati August Holmgren.

OSTALO

