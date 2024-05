Odnos Kalinića i Dalića: Kako je izbornik potjerao Nikolu sa SP-a u Rusiji: 'Nećete me čuti o tome'

Bilo je to 18. lipnja 2018., nešto prije najvećeg uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije i srebra na Svjetskom prvenstvu. Srebra koji u vitrini nema novi sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić (36) jer ga je izbornik Zlatko Dalić izbacio iz reprezentacije nakon što je odbio ući u igru na utakmici protiv Nigerije.

- Nećete me i dalje čuti - rekao je Kalinić svojevremeno odgovarajući na pitanje kako gleda na tu situaciju, dok je izbornik nakon sporne situacije govorio:

- Na utakmici s Nigerijom Nikola se zagrijavao, trebao je ući drugo poluvrijeme, ali rekao je da nije spreman ući jer je osjetio problem s leđima. To se isto ponovilo protiv Brazila u Engleskoj, da nije bio spreman. I trening jučer, isto je rekao da nije spreman za trening. Ja sam to mirno prihvatio. Tri puta nisi spreman, a ja trebam spremne igrače, zdrave igrače i ja sam odlučio da se on vrati doma.

Hrvatska slavila u prijateljskoj utakmici protiv Senegala | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Buknula' je tada vijest iz kampa da napušta reprezentaciju, a Nikola je otišao, dok su 'vatreni' otišli sve do finala i srebrne medalje. Tad su se usuglasili i rekli kako će, tad već bivšem im suigraču, dati srebrnu medalju. No, on je to odbio uz kratku opasku:

- Nisam htio medalju jer nisam igrao i nisam pomogao ostvariti taj veliki rezultat Hrvatske. Sada me čekaju novi izazovi. Što je bilo, bilo je.

Kad je predstavljen kao sportski direktor Hajduka, osvrnuo se Kalinić i na izjave izbornika Dalića o tome kako bi 'bili' bili treći u HNL-u i s juniorima:

- Svatko misli što želi. Ako misli tako da je to bitno za budućnost, neka stavi Baturinu umjesto Modrića na Euru...

Bilo kako bilo, Nikola je nastavio priču i sad završio nogometnu karijeru te okreće novu stranicu, a izbornik Zlatko Dalić vodi 'vatrene' na još jedno veliko natjecanje...