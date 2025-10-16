Obavijesti

LAYEC ODABRAO

Određeni suci 10. kola HNL-a. Evo tko sudi derbi na Maksimiru

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Varaždin: SuperSport HNL, 8. kolo, NK Varaždin - HNK Vukovar 1991 | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Stanka za reprezentacije je gotova i kreću nova uzbuđenja na travnjacima HNL-a. Deseto kolo otvaraju Vukovar i Lokomotiva, a glavna utakmica ovog kola je derbi Dinama i Osijeka

Nakon reprezentativne pauze nastavlja se Hrvatska nogometna liga. Deseto kolo donosi zanimljive dvoboje, a u fokusu je derbi Dinama i Osijeka na Maksimiru. Povjerenik za sušenje, Bertrand Layec, odabrao je suce za nadolazeće kolo, a sve je potvrdio povjerenik natjecanja. Tako će u petak kolo otvoriti Vukovar 1991 i Lokomotiva u 18 sati, a njima će kao glavni sudac pravdu dijeliti Ante Terzić. Pomoćnici su Vice Vidović i Stipe Brajković, a u VAR-u je Tihomir Pejin.

Subotnji program u 15.30 počinje susretom Slaven Belupa i Rijeke u Koprivnici. Utakmicu sudi Duje Strukan, dok su mu pomoćnici Ivan Janić i Dujo Sarić. Ante Čulina je četvrti sudac, a njegov imenjak Čuljak bit će u VAR sobi. Glavnu utakmicu kola igraju Dinamo i Osijek u 18 sati. Na Maksimiru pravdu dijeli Mateo Erceg, uz pomoć Ivana Mihalja i Krune Šarića. U VAR-u je Mario Zebec.

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U nedjelju će u 16 sati svoj dvoboj odigrati Istra 1961 i Hajduk na Aldo Drosini. Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić, a uz liniju mu pomažu Luka Pajić i Sanja Rođak Karšić. Iz VAR sobe će sve nadgledati Ivan Bebek. Kolo zatvaraju Gorica i Varaždin u 18.15 sati. Dario Bel određen je kao glavni sudac te utakmice, dok su pomoćnici Marjan Tomas i Luka Kurtović. Fran Jović bit će u VAR sobi.

