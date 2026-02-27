Obavijesti

POZNATI SVI PAROVI

Održan ždrijeb Europske lige: Talijanski derbi, hrvatski napadač može osvetiti Dinamo

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Poznat je i kostur za četvrtfinale, te polufinale, a dodajmo i kako je finale Europske lige ove sezone 20. svibnja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša

Admiral

Nakon ždrijeba Lige prvaka, u sjedištu Europske nogometne federacije (Uefa) održan je i ždrijeb osmine finala Europske lige, nažalost bez hrvatskog predstavnika Dinama. "Modri" su u četvrtak zaključili svoj europski put za ovu sezonu ispavši od Genka koji će u osmini finala igrati protiv njemačkog Freiburga. Od ostalih parova izdvojimo talijanski okršaj Bologne i Rome, Lille će igrati protiv Aston Ville, Panathinaikos protiv Real Betisa, a Stuttgart protiv Porta. Prve utakmice na rasporedu su 12. ožujka, uzvrati su sedam dana kasnije.

PAROVI OSMINE FINALA (12. i 19. ožujka)

Ferencvaros - Braga
Genk - Freiburg
Stuttgart - Porto
Bologna - Roma
Panathinaikos - Betis Sevilla
Celta - Lyon
Nottingham Forest - Midtjylland
Lille - Aston Villa

PAROVI ČETVRTFINALA (9. i 16. travnja)

Ferencvaros/Braga - Panathinaikos/Betis Sevilla (1)
Genk/Freiburg - Celta/Lyon (2)
Stuttgart/Porto - Nottingham Forest/Midtjylland (3)
Bologna/Roma - Lille/Aston Villa (4)

PAROVI POLUFINALA: (30. travnja i 7. svibnja)

1-2
3-4

