ZANIMLJIVI DVOBOJI

Održao se ždrijeb FA kupa. Evo koji su četvrtfinalni parovi

Piše HINA,
Održao se ždrijeb FA kupa. Evo koji su četvrtfinalni parovi
Foto: Phil Noble

Prava nogometna poslastica je na pomolu jer će Manchester City i Liverpool igrati u četvrtfinalu FA kupa. Arsenal ide u goste Southamptonu, a Chelsea će ugostiti Port Vale. Leeds još čeka suparnika (Brentford ili West Ham)

Održan je ždrijeb četvrtfinala engleskog FA kupa, a apsolutno najzanimljivija utakmica tog dijela natjecanja bit će ogled na Etihad stadionu između nogometaša Manchester Cityja i Liverpoola.

Arsenal, vodeći sastav Premier lige, gostovat će kod drugoligaša Southamptona, dok će Chelsea na domaćem terenu dočekati Port Vale, najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela FA kupa. Leeds još uvijek čeka svog suparnika, gostovat će kod West Hama ili Brentforda. Utakmice će se igrati 4. i 5. travnja.

FILE PHOTO: FA Cup - Fifth Round - Wrexham v Chelsea
Foto: Phil Noble

FA kup, četvrtfinalni parovi:

Southampton - Arsenal

Chelsea - Port Vale

Manchester City - Liverpool

West Ham ili Brentford - Leeds.

