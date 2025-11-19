Obavijesti

Oduševili su Stojković i Varela: Dinamo još nije izašao iz krize, ali djeluje bolje nego do sada...

KARLOVAC - DINAMO 0-7 Stojković je dvaput zabio, bio najrazigraniji igrač utakmice, dok je Varela konačno odigrao svih 90 minuta. Jednom zabio i dvaput asistirao. Kovačević ima razloga za optimizam...

Dinamo je bez ikakvih problema odradio osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa, do vrha napunio mrežu Karlovca (7-0), tako svojim navijačima najavio bolje dane. Izlazak iz krize, drugačiji gard samih igrača. Jasno, jedna pobjeda ostvarena kod ambicioznog drugoligaša ne znači da je rezultatska kriza završila, ali Kovačević se može uhvatiti za puno dobrih stvari.

