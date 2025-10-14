Oduševljeni Ivica Olić: Stalna smo opasnost za protivnika. Nećemo pretjerivati, ali...

Nakon dojmljive igre protiv Turske u prvom kolu, ali nažalost remija (1-1), Hrvatska U-21 došla je do prve pobjede u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Naši reprezentativci su u Velikoj Gorici slavili (1-0) protiv Ukrajine golom Leona Grgića u 52. minuti.

Pobjeda je mogla biti znatno uvjerljivija, no mladi 'vatreni' su se pošteno ispromašivali. Jagušić, Barišić, Grgić, ali nije htjela u gol, ali srećom, ušla je jedna, ona najbitnija, i donijela nam tri boda u kvalifikacijama. Iz izbornika Ivice Olića isijavalo je zadovoljstvo nakon utakmice, ne samo zbog pobjede, već i zbog dojmljive igre i brojnih prilika koje su naši reprezentativci stvorili. Kliknuo je s ovom generacijom, prihvatili su njegove ideje i to se vidi na travnjaku.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A u sjajnoj predstavi mogao je uživati i izbornik Zlatko Dalić koji se smjestio u svečanoj loži velikogoričkog stadiona i skenirao buduće A reprezentativce, bili su tamo i Vedran Ćorluka, Josip Šimunić, Mario Mandžukić, Nikola Jurčević, Ognjen Vukojević, sve po redu bivši hrvatski reprezentativci.

- S obzirom da nam je ovo druga utakmica u skupini, vratio bih se na prvu utakmicu protiv Turske u kojoj smo remizirali gdje smo bili dobri, a uzeli samo bod. Dobro smo igrali, mučili smo se da bismo dali gol, ali smo zasluženo pobijedili i kvalitetnija smo momčad. Zadovoljni smo, ova tri boda bila su nam važna zbog ekipe i samopouzdanja. Dobra igra ne znači ništa bez rezultata. Ovog puta je bilo samo 1:0, ali me raduje da nismo primili gol. Moramo raditi na realizaciji - rekao je izbornik Olić.

Leon Grgić igrač je Sturma, donedavno je nastupao za austrijsku reprezentaciju, ali odlučio je promijeniti sportsko državljanstvo.

- Grgić je talentirani napadač, dobro odrađuje svoj posao u oba pravca. Nalazi se u duelima, prima puno udaraca, mlad je dečko i vjerujem da će imati sjajnu karijeru ako ovako nastavi - kazao je Olić.

Prokomentirao je i ostale igrače.

- Nećemo pretjerivati, ali nam je današnja utakmica potvrdila da imamo momčad i da smo se pojačali, imamo Tea Barišića na desnoj strani, Grgića u napadu, Pavlešića na golu. Krasi nas zajedništvo i to je bitno, kvaliteta je neupitna i stalna smo opasnost za protivnika.

Iznenađenje je napravila Mađarska koja je remizirala s Turskom (1-1).

- Imali smo priliku vidjeti i Litvu i Mađarsku, dobili smo najsvježiju sliku svih momčadi. Imaju pojedince koji mogu riješiti utakmicu, zasluženo su uzeli bod i uz Litvu su momčad koja može naštetiti svakoj ekipi u skupini.

Naša mlada reprezentacija opet se okuplja u za mjesec dana. Litva nam dolazi u goste 13. studenog, a pet dana kasnije gostujemo u Mađarskoj.