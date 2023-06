Oduševljeni Kova: Ma ovo je san, briljantno! Pod Pepom samo mogu postati još bolji

Dinamo, Inter, Real Madrid, Chelsea - Manchester City. Već velika karijera dobila je još veličanstveniji nastavak. Mateo Kovačić od sljedeće sezone zaigrat će za aktualnog prvaka Europe i ionako već pune trofejne vitrine pokušati još malo napuniti. Ugovor je potpisao na četiri godine, a nosit će dres s brojem osam.

Posljednje četiri godine proveo je u Chelseaju, osvojio je Ligu prvaka, ali prošla sezona bila je znak da je vrijeme za novi korak. Pep Guardiola pratio ga je dulje vrijeme, a idealno se uklapa u njegov stroj zbog sjajnih tehničkih sposobnosti i iskustva igranja u Premier ligi pa nije htio ni trenutka čekati. Pod svaku cijenu je htio Matea pa ga je na kraju dobio i to ispod cijene. City će ga platiti oko 30 milijuna eura.

Hrvatski reprezentativac je na odmoru nakon Lige nacija, ali prekinuo ga je na nekoliko dana kako bi skoknuo u Manchester i završio veliki transfer. Nije skidao osmijeh.

- Ovo je briljantan potez za mene i jedva čekam da počnem sa Cityjem. Svatko tko je gledao ovu momčad pod vodstvom Pepa zna koliko su dobri – za mene su najbolji na svijetu. Trofeji koje su osvojili govore za sebe, ali oni su također najbolja nogometna ekipa na svijetu. Pridružiti se ovoj momčadi doista je san svakog nogometaša - rekao je Kovačić prilikom potpisa.

Mnogi su došli do vrha, ali samo su rijetki tamo ostali. I to je najteži zadatak s kojim se možete suočiti u sportu. City je prošle sezone osvojio Ligu prvaka, Premier ligu i FA kup. Jasno, cilj za novu sezonu je isti, ali i konkurenti neće štedjeti u prijelaznom roku.

- Imam još puno za učiti i razvijati se i znam da pod Pepovim vodstvom mogu postati bolji igrač, što je za mene stvarno uzbudljivo. Sada mi je plan odmoriti se nekoliko tjedana prije nego se vratim u Manchester kako bih se pripremio za novu sezonu. Želim pomoći ovom klubu da ostane na vrhu i osvoji više trofeja - zaključio je Mateo.

Foto: MATTHEW CHILDS

Same epitete na Mateov račun sipao je i direktor Txiki Begiristain.

- Mateo je izvrstan nogometaš. Može igrati kao 6 ili 8, ima puno iskustva u klubovima najviše razine i razumije Premier ligu. Bila je vrlo jednostavna odluka dovesti ga u City jer ima taktičke i tehničke kvalitete koje tražimo od veznog igrača. On je netko koga smo pratili jako dugo i uvijek smo bili impresionirani kad god smo ga gledali. Oduševljen sam što je ovdje. Ovo je sjajan transfer za ovaj klub i baš me zanima što može učiniti s Pepom i ostatkom našeg tima - zaključio je on.

Kovačić se nakon potpisa ugovora vratio na godišnji odmor koji će potrajati još neko vrijeme, a onda će se pojaviti na pripremama novog kluba. Kovačić je dobio priliku zaigrati u jednoj od najjačih momčadi na svijetu i još malo obogatiti riznicu trofeja, a City i Pep Guardiola dobili su fantastičnog igrača koji radi razliku na terenu. U svemu tome će profitirati i Hrvatska jer ne sumnjamo da će trenerski mag Pep još malo izbrusiti ionako već sjajne Kovine vještine.