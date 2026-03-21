Oduševljeni navijači Hajduka: 'Nije panenka nego Livnenka'

Nogometaši Hajduka s velikih 6-0 pobijedili su posljednju momčad HNL-a Vukovar u 27.kolu domaćeg prvenstva. Zadnji puta su sa šest golova pobijedili prije šest godina, kada su slavili protiv Gorice 22. veljače 2020. na Poljudu. Ovom pobjedom momčad Gonzala Garcije smanjila je zaostatak na sedam bodova za vodećim Dinamom. Splićani su poveli golom Livaje u 6. minuti, a onda je Brajković povećao na 2-0 u 33. minuti. Vukovar se potpuno raspao u drugom poluvremenu, a gosti su zabili tri gola. U 47. minuti je precizan bio Rebić pa Pukštas (63') i Šego (84'), a za konačnih 6-0 je postavio Vlasenko koji je zabio autogol.

