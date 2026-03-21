VUKOVAR - HAJDUK 0-6 Nogometaši Hajduka s velikih 6-0 pobijedili su posljednju momčad HNL-a Vukovar u 27.kolu
NAKON POVIJESNE POBJEDE
Oduševljeni navijači Hajduka: 'Nije panenka nego Livnenka'
Nogometaši Hajduka s velikih 6-0 pobijedili su posljednju momčad HNL-a Vukovar u 27.kolu domaćeg prvenstva. Zadnji puta su sa šest golova pobijedili prije šest godina, kada su slavili protiv Gorice 22. veljače 2020. na Poljudu. Ovom pobjedom momčad Gonzala Garcije smanjila je zaostatak na sedam bodova za vodećim Dinamom. Splićani su poveli golom Livaje u 6. minuti, a onda je Brajković povećao na 2-0 u 33. minuti. Vukovar se potpuno raspao u drugom poluvremenu, a gosti su zabili tri gola. U 47. minuti je precizan bio Rebić pa Pukštas (63') i Šego (84'), a za konačnih 6-0 je postavio Vlasenko koji je zabio autogol.
Evo reakcija navijača Hajduka s društvenih mreža:
- Kad tako razbijemo Varaždin ili Rijeku onda smo pravi klub, a ovo je samo pobjeda za prestiž i ništa više ali barem lijepo zvuči 6:0
- Ako ništa drugo, barem uvjerljiva pobjeda!
- Nije Panenka nego Livnenka
- Bio sam dijete kad smo zadnji put nekoga ovako uvjerljivo pobijedili a sad sam stari olinjali starac.
- Oni izgube od Lokomotive, mi ih dobijemo u Zagrebu, oni još dvaput kiksaju, mi dobijemo sve do kraja, i prvaci!!!
- Lako je igrat kad nema imperativa i nikakvog pritiska, gdje ste bili do sada, cijelo prvenstvo u nekom grču a danas sve lepršavo
- Prvaci svijeta u prijateljskim utakmicama
- Kad ćete Dinamo dobit?
- Razbili Vukovar
- Lagan trening
- U sljedećoj sezoni ne pokazivati momčadi ligašku tablicu do kraja prvenstva. Čestitke ekipi. HŽV
