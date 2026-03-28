SENEGALCI U PARIZU

Oduzeli im naslov afričkoga prvaka, a oni slavili s trofejem

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Oduzeli im naslov afričkoga prvaka, a oni slavili s trofejem
Foto: Stephanie Lecocq

Senegalci ne odustaju! Iako su im oduzeli naslov afričkog prvaka, ponosno su pokazali trofej na utakmici s Peruom. Borba za pravdu se nastavlja

Senegal, kojem je nedavno oduzet naslov afričkog prvaka u korist Maroka, ipak je pokazao pobjednički trofej, na koji još uvijek polaže pravo, prije prijateljske utakmice protiv Perua u subotu na pariškom Stade de Franceu. Senegalski kapetan Kalidou Coulibaly, noseći trofej i praćen svim svojim suigračima u trenirkama, izašao je na teren tijekom koncerta Youssoua Ndoura, senegalske glazbene superzvijezde, prije nego što je započeo krug po terenu.

International Friendly - Senegal v Peru
Foto: Stephanie Lecocq

Zatim su senegalski kapetan i vratar Edouard Mendy otišli do VIP lože stadiona kako bi postavili trofej ispred, između ostalih, Abdoulayea Fall-a, predsjednika Senegalskog nogometnog saveza. Tisuće senegalskih navijača, isprepletenih s peruanskim pristalicama, okupilo se na Stade de Franceu kako bi gledali prvu utakmicu "lavova terange" od finala Afričkog kupa nacija 18. siječnja u Rabatu, koju su pobijedili 1-0 protiv domaćina Maroka. Senegalski igrači su, međutim, privremeno napustili teren nakon dosuđenog penala za Maroko.

International Friendly - Senegal v Peru
Foto: Stephanie Lecocq

Sljedećeg tjedna, žalbeni odbor Konfederacije afričkog nogometa (CAF) poništio je pobjedu Senegala, opravdavajući svoju odluku primjenom članaka 82. i 84. propisa AFCON-a, prema kojima ako momčad odbije igrati ili napusti teren prije predviđenog kraja utakmice, "smatrat će se gubitnikom i bit će definitivno eliminirana iz natjecanja.Senegalski nogometni savez u srijedu se žalio na ovu odluku Sportskom arbitražnom sudu (CAS) i nije odustao od slavlja naslova za koji još uvijek vjeruje da mu s pravom pripada.

International Friendly - Senegal v Peru
Foto: Stephanie Lecocq

