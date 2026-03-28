Oduzeli im naslov afričkoga prvaka, a oni slavili s trofejem

Senegal, kojem je nedavno oduzet naslov afričkog prvaka u korist Maroka, ipak je pokazao pobjednički trofej, na koji još uvijek polaže pravo, prije prijateljske utakmice protiv Perua u subotu na pariškom Stade de Franceu. Senegalski kapetan Kalidou Coulibaly, noseći trofej i praćen svim svojim suigračima u trenirkama, izašao je na teren tijekom koncerta Youssoua Ndoura, senegalske glazbene superzvijezde, prije nego što je započeo krug po terenu.

Foto: Stephanie Lecocq

Zatim su senegalski kapetan i vratar Edouard Mendy otišli do VIP lože stadiona kako bi postavili trofej ispred, između ostalih, Abdoulayea Fall-a, predsjednika Senegalskog nogometnog saveza. Tisuće senegalskih navijača, isprepletenih s peruanskim pristalicama, okupilo se na Stade de Franceu kako bi gledali prvu utakmicu "lavova terange" od finala Afričkog kupa nacija 18. siječnja u Rabatu, koju su pobijedili 1-0 protiv domaćina Maroka. Senegalski igrači su, međutim, privremeno napustili teren nakon dosuđenog penala za Maroko.

Sljedećeg tjedna, žalbeni odbor Konfederacije afričkog nogometa (CAF) poništio je pobjedu Senegala, opravdavajući svoju odluku primjenom članaka 82. i 84. propisa AFCON-a, prema kojima ako momčad odbije igrati ili napusti teren prije predviđenog kraja utakmice, "smatrat će se gubitnikom i bit će definitivno eliminirana iz natjecanja.Senegalski nogometni savez u srijedu se žalio na ovu odluku Sportskom arbitražnom sudu (CAS) i nije odustao od slavlja naslova za koji još uvijek vjeruje da mu s pravom pripada.