Oduzeli titulu najjačoj ženi na svijetu. Naknadno su otkrili da je transrodna osoba...

Najveće natjecanje snage za žene pretvorilo se u prvorazredni skandal nakon što su organizatori otkrili da je pobjednica transrodna osoba. Jammie Booker, 28-godišnja Amerikanka, prvotno je slavila u Teksasu, ali slavlje je kratko trajalo. Organizatori Official Strongman Games (OSG) oduzeli su joj titulu i dodijelili je Britanki Andrei Thompson, koja je na postolju bijesno negodovala ne znajući pravu istinu o svojoj suparnici.

Svijet "strongman" sporta potresla je vijest iz Arlingtona u Teksasu, gdje se od 20. do 23. studenog održavalo Svjetsko prvenstvo za najjaču ženu svijeta. U napetoj završnici, Booker je pobijedila iskusnu Thompson za samo jedan bod razlike, 47-46. No, ono što je uslijedilo nakon natjecanja promijenilo je povijest ovog sporta.

Skandal na postolju i eksplicitne snimke

Odmah nakon proglašenja pobjednika, atmosfera je bila na rubu incidenta. Andrea Thompson, 43-godišnja legenda ovog sporta iz Velike Britanije, nije skrivala nezadovoljstvo. Kamere su je uhvatile kako ljutito silazi s pozornice.

- Ovo je sranje, možemo li ići? - rekla je Thompson dok je Booker slavila na pobjedničkom postolju.

Foto: YouTube

U tom trenutku Thompson nije znala da se natječe protiv transrodne osobe. No, prava drama počela je u ponedjeljak rano ujutro, samo nekoliko sati nakon završetka natjecanja. Internetom su počele kružiti eksplicitne snimke i fotografije s jedne stranice za odrasle koje su nedvojbeno potvrđivale da je Jammie Booker biološki muškarac.

- Bila sam šokirana. U roku od sat vremena dobila sam još poveznica na slike i videa, a nazvao me i trener te pitao jesam li vidjela što se događa. Tada mi je kroz glavu prošlo stotinu pitanja. Je li ovo stvarno muškarac? Što će se sada dogoditi s mojim plasmanom? - ispričala je Thompson za Daily Mail.

Thompson je objasnila da u njihovom sportu žene dolaze u svim veličinama i oblicima, pa nitko nije posumnjao u Booker samo na temelju izgleda, iako je Amerikanka visoka 196 centimetara i teži oko 180 kilograma.

Organizatori priznali propust

Organizatori natjecanja, Official Strongman Games, brzo su reagirali. Izdali su priopćenje u kojem su priznali da nisu imali pojma o biološkom spolu pobjednice prije natjecanja. Pokušali su kontaktirati Booker i dali joj rok od 24 sata da se očituje, no ona je, prema njihovim navodima, izbjegavala pozive i nije odgovorila.

- Čini se da se sportaš koji je biološki muškarac i koji se sada identificira kao žena natjecao u ženskoj Open kategoriji. Dužnosnici Official Strongmana nisu bili svjesni te činjenice prije natjecanja - stoji u službenom priopćenju objavljenom na Instagramu.

Pravila natjecanja su jasna - natjecatelji se mogu boriti samo u kategoriji biološkog spola zabilježenog pri rođenju. Zbog kršenja tog pravila i prešućivanja istine, Booker je diskvalificirana.

- Da smo znali ili da je to bilo prijavljeno u bilo kojem trenutku, ovoj sportašici ne bi bilo dopušteno natjecati se u ženskoj kategoriji. Mi smo jasni, natjecatelji se mogu natjecati samo u kategoriji za biološki spol zabilježen pri rođenju - dodali su organizatori.

Britanka je nova prvakinja

Nakon diskvalifikacije, poredak je prepravljen. Andrea Thompson je službeno proglašena najjačom ženom svijeta za 2025. godinu, što joj je druga titula u karijeri nakon pobjede 2018. godine. Drugo mjesto pripalo je Australki Alliri-Joy Cowley, dok je treća Kanađanka Jackie Osczevski.

Iako je pravda zadovoljena, Thompson osjeća gorčinu jer joj je oduzet trenutak slavlja na samom natjecanju.

- Ljuta sam na sebe. Video i slike na kojima izgledam jadno su samo moja frustracija i uzrujanost što sam osvojila drugo mjesto, kad sam znala da sam pružila šampionsku izvedbu cijeli vikend. Trebala sam slaviti, a umjesto toga moram se nositi s negativnim komentarima - rekla je Thompson.

Dodala je kako je Bookerina prevara utjecala na sve natjecateljice, ne samo na nju. Žene koje su trebale biti na postolju ostale su bez svojih medalja i trenutaka ponosa pred publikom, a natjecateljica koja je završila na 11. mjestu izgubila je priliku nastupiti u finalnom danu.

- To je definitivno frustrirajuća situacija. Ljuta sam što je varala i bila tako nepoštena. U prijavi za ženski sport, znajući da nije biološki žena, već je imala tu prednost nad svima - dodala je nova prvakinja.

Sponzori otkazali suradnju

Reakcije u zajednici sportova snage su žestoke. Mitchell Hooper, prvi Kanađanin koji je osvojio titulu World's Strongest Man 2023. godine, javno je kritizirao situaciju ističući očitu fizičku prednost koju je Booker imala.

- Nemoguće je ne vidjeti razliku kad stoje jedna pored druge. Postoji vrijeme kada moramo zauzeti stav za ženski sport - rekao je Hooper.

Jedan od sponzora Jammie Booker, tvrtka Iron Ape, odmah je prekinuo suradnju s njom. Vlasnik Colton Cross istaknuo je da razlog nije njezin rodni identitet, već nepoštenje i kršenje sportskih načela.

- Imamo razloga vjerovati da je Jammie Booker krivo predstavila ključne informacije sucima, što je rezultiralo nepoštenom prednošću. Odmah je uklonjena s našeg popisa sportaša - napisao je Cross.

Zanimljivo je da su fanovi nakon skandala iskopali YouTube video iz 2017. godine na kanalu pod imenom "Jammie Booker", gdje osoba koja izgleda kao natjecateljica priznaje svoju prošlost.

- Ja sam 21-godišnja trans žena s poviješću zlostavljanja koja se bori ostati vjerna sebi dok je pod vlašću svojih religioznih roditelja - čuje se u videu.

Booker se nakon svega oglasila na društvenim mrežama emotivnom porukom u kojoj zahvaljuje organizatorima i suparnicama, ne spominjući izravno kontroverzu oko diskvalifikacije. Thompson se sada okreće novim izazovima, putuje u Singapur na novo natjecanje, a kod kuće u Suffolku nastavlja raditi kao trenerica i brinuti o svoje dvije kćeri, Oliviji i Violet.