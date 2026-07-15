Odveo ih je na prvo Svjetsko prvenstvo iako nikad nije bio u toj državi. Sad je dobio otkaz

Haiti je postigao dogovor o razlazu s izbornikom Sébastienom Migneom, čime je okončan mandat Francuza nakon što je zemlju doveo do prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu od 1974. godine, objavio je u utorak nogometni savez.

Odluka je donesena uz obostrani pristanak, priopćio je savez, koji je zahvalio Migneu na njegovom "profesionalizmu, predanosti i posvećenosti". Migne (53) je bio na čelu Haitija od 2024. godine iako nikad nije bio u toj karipskoj zemlji.

Foto: Siphiwe Sibeko

- Nemoguće je jer je preopasno. Obično živim u zemljama u kojima radim, ali ovdje ne mogu. Nema više međunarodnih letova koji tamo slijeću. Ljudi iz saveza davali su mi informacije o igračima, a ja sam daljinski upravljao momčadi - rekao je za časopis France Football.

Haiti je ispao s turnira u grupnoj fazi nakon što je izgubio 1-0 od Škotske, 3-0 od Brazila i 4-2 od Maroka.