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Odveo ih je na prvo Svjetsko prvenstvo iako nikad nije bio u toj državi. Sad je dobio otkaz

Piše HINA,
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Odveo ih je na prvo Svjetsko prvenstvo iako nikad nije bio u toj državi. Sad je dobio otkaz
Foto: Claudia Greco
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Šok u Haitiju: Migne otišao nakon povijesnog SP-a, a momčad ispala bez boda! Francuz vodio reprezentaciju na daljinu, pa sad došao kraj

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Haiti je postigao dogovor o razlazu s izbornikom Sébastienom Migneom, čime je okončan mandat Francuza nakon što je zemlju doveo do prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu od 1974. godine, objavio je u utorak nogometni savez.

Odluka je donesena uz obostrani pristanak, priopćio je savez, koji je zahvalio Migneu na njegovom "profesionalizmu, predanosti i posvećenosti". Migne (53) je bio na čelu Haitija od 2024. godine iako nikad nije bio u toj karipskoj zemlji.

FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti
Foto: Siphiwe Sibeko

- Nemoguće je jer je preopasno. Obično živim u zemljama u kojima radim, ali ovdje ne mogu. Nema više međunarodnih letova koji tamo slijeću. Ljudi iz saveza davali su mi informacije o igračima, a ja sam daljinski upravljao momčadi - rekao je za časopis France Football.

Haiti je ispao s turnira u grupnoj fazi nakon što je izgubio 1-0 od Škotske, 3-0 od Brazila i 4-2 od Maroka.

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