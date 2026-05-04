Odveo ih je u Ligu prvaka iduće sezone, a na kraju ove će otići. Šuška se da će u Premier ligu

Španjolski nogometni prvoligaš Villarreal je objavio da će na kraju aktualne sezone trenersku klupu tog kluba napustiti 60-godišnji Marcelino Garcia Toral. Do razlaza će doći premda je Garcia Toral osigurao klubu i iduće sezone nastupanje u Ligi prvaka. Četiri kola prije kraja prvenstvene sezone Villarreal je na trećem mjestu i sigurno će ostati među četiri najbolje plasirane momčadi La Lige.

Dinamo kod Villarreala

Marcelino je u dva navrata vodio Villarreal u trenerskoj karijeri. Prvi put od 2013. do 2016. godine i potom od 2023. do danas. Ukupno je kao trener Villarreala odradio 298 službenih utakmica što niti jedan drugi strateg nije uspio u povijesti 'žute podmornice'.

U trenerskoj karijeri Garcia Toral je vodio još brojne španjolske klubove, a Marseille je bio jedina momčad u kojoj je radio, a da je izvan granica Španjolske. U tom je francuskom klubu kratko bio tijekom 2023. godine. Trenirao je još Bilbao, Valenciju, Racing, Real Zaragozu, Sporting Gijon, Huelvu i Lealtad.

- Tijekom svog vremena na klupi Villarreala, Marcelino je postigao značajne rezultate, uključujući povratak kluba u La Ligu 2013. i osiguranje pet sudjelovanja u Ligi prvaka i Europskoj ligi, plasman u polufinale 2016., kao i polufinale Kupa kralja 2015. godine, stoji u službenom priopćenju kluba.

Kao igrač je igrao u veznome redu za Gijon, Racing, Levante i Elche u kojem se umirovio 1994. godine. U karijeri je osvojio drugu španjolsku ligu s Huelvom, Kup kralja Valencijom 2019. te španjolski superkup s Bilbaom 2021. godine. Španjolski i engleski mediji ga dovode u kontekst mogućeg dolaska u englesku Premier ligu.