Pogodi Lovren u petak laktom Čeha u nos. Umalo mu glavu ne odbi. Sruši se čovjek, poteče krv, svevideće oko kamere nekoliko puta ponovi događaj, tako da čak i domoljubni televizijski reporter skrušeno prizna da je to penal. Ali onda reče, što je zbilja za antologiju, da penala sigurno ne bi bilo da u Čeha nije tako osjetljiv nos. Krv je opet, kao u stara vremena, corpus delicti. Dokaz nevinosti i intaktnosti jedne, i nezaustavljive probitačnosti druge strane. Da nije bilo krvi, misli HTV-ov nogometni stručnjak, ne bi bilo ni zločina. Ono što je, međutim, istina jest da nije svevidećeg oka kamere i Video Assistant Referee metodologije, Lovrenov lakat ne bi bio suđen niti bi Česi poveli protiv Hrvatske.

U dugoj povijesti nogometne igre, koja se najpreciznije da izmjeriti krajnje subjektivnim sredstvima i svodi se na povijest naših života i naših nogometnih kibicerstava, najprije na crno-bijelim, a onda na kolor ekranima, lakat ne samo što je bio uobičajeno sredstvo stjecanja prednosti u igri nego su, čak i u relativno nedavna vremena, postojali igrači čiji je temeljni doprinos nogometnom umijeću bio zasnovan na laktu.

Čuveni Aljoša Asanović bio je igrač poprilično beznačajne klupske karijere. Nastupao je kojekuda po Europi, u Španjolskoj, u Engleskoj, u Italiji, u Austriji, ali samo u Hajduku ostavio je dubljeg traga. U Hajduku i u reprezentaciji, koja je osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, a u kojoj je bio jedan od najvažnijih igrača. Bio je Aljoša čarobnjak. Ali kako su u svakoj utakmici koju je odigrao barem dvije-tri čarolije, prema pravilima igre, zaiskale crveni karton, nogomet Aljoše Asanovića u važnom je svom segmentu bio zasnovan na nečemu nedopustivom. Njegovog lakta su se, pretpostavljam, protivnici plašili više nego bilo čega drugog u igri protiv onodobne Hrvatske.

***

Osim što bi svaki put sijevnuo u odlučujućim momentima utakmice, Aljošin je lakat za suce bio savršeno nevidljiv. Općenito, lakat u nogometu je, sve do pojave Video Assistent Referee metodologije, bio uglavnom nevidljiv. Na tisuće zuba posijano je po zelenim ledinama svih igrališta svijeta, e sve dok ga čudo tehnologije nije učinilo evidentnim. Ponosni hrvatski nogometni domoljubi Aljošu Asanovića prozvali su “vatreni lakat” ne nalazeći ništa problematično u vlastitom oduševljenju njegovom igrom.

Oduvijek je fudbal slika kolektivnog mentaliteta. U njemu se, kao i u svakoj drugoj globalnoj društvenoj metafori, prepoznaju nacionalne, lokalne, socijalne karakterne specifičnosti. Zato iz njega, iz nogometa, tako lako izrastaju i kolektivni stereotipi, šovinističke predrasude, sitni i krupni nacionalizmi i rasizmi. Jedna od predrasuda je da se balkanski nogomet od njemačkog, recimo, ili od francuskog, razlikuje po laktu. Kao i svaka druga nacionalistička predrasuda, tako se i ova zasniva na lažnim i krivim interpretacijama nekih činjenica. Nije svaki lakat s Balkana. I nemaju samo Balkanci lakat. Ali postoji nešto u Aljošinu Splitu i u Lovrenovoj Zenici što doprinosi razvoju lakta i što dodatno potencira njegovu nevidljivost.

VAR je dokinuo upotrebu lakta u kaznenom prostoru. Ozbiljno ga je inkriminirao i na ostatku nogometnog igrališta. Prijetnja crvenoga kartona postala je toliko ozbiljna da će se laktovi još neko vrijeme potezati samo na niželigaškim ledinama, tamo gdje se igra po pravilima i običajima staroga svijeta. Je li dobro što je tako? Iskren da budem, nisam siguran. Cjelokupna povijest nogometne igre, moja subjektivna, ali i ona koja je prethodila mom rođenju i sjedanju ispred ekrana, drukčije bi tekla da je postojalo svevideće oko VAR-a. Neke druge reprezentacije osvajale bi svjetska prvenstva, drugi bi timovi bili prvaci države, posvuda bi se igrao drukčiji, mnogo oprezniji, nježniji i sigurniji nogomet. Igra koja je, jednom davno, potekla iz nižih društvenih slojeva, od jada i sirotinje predgrađa velikih gradova, otpočetka bi bila nalik na tenis. Tamo gdje se vodi računa o pravdi, tamo gdje je u igri zabranjeno varati, tamo gdje se ne sumnja u suce, jer suci ni na koji način ne odlučuju o igri, u igri sudjeluju bogati i sretni ljudi. Video Assistant Referee postao je nužda jer je nogomet odavno postao igra bogataša za bogataše.

Pošteno je i ispravno to što je Patriku Schicku sviran penal, nakon što mu je Dejan Lovren razbio laktom nos. I neka je Schick iz penala zabio gol. Mogu sad bivši sudac Strahonja, skupa s navijačima u studiju HTV-a, kukati i zapomagati da sudac na utakmici nije naredio da se Schicku zaustavi krvoliptanje, ili da je neki Čeh pri izvođenju jedanaesterca prerano utrčao u kazneni prostor.

***

Sve su to prazna domoljubna izmotavanja, sve je to zaludna čežnja za vladavinom vatrenih laktova. Ali mene, ipak, pomalo mori tihi žal, mori me nostalgija za upravo tim vremenima. S tim da, za razliku od Strahonje i njegovih, ne čeznem za pobjedama koje bi bile zasnovane na prevari i na protivničkim krvavim nosovima. Moja nostalgija tiče se Lovrenova zavičaja, zemljice iz koje je kao dijete protjeran, i prepoznavanja, makar da je i na predrasudama zasnovano, te zemljice u njegovoj igri.

Nekako mi je dosadan nogomet u kojem se više ne zna odakle je tko. Takav nogomet pust je i ružan. Osim toga, nisu VAR-om ukinuti samo laktovi, nego je ukinuto i ponešto što je od laktova mnogo ljepše. Trebalo je vidjeti utakmicu između Francuske i Njemačke, i ona čista, čarobnjačka čudesa, lišena svake grubosti i balkanske ružnoće i tragike, koja je priređivao Kylian Mbappé, a redom su poništavana zbog milimetarskog, golim okom nevidljivog, primjenjivanja pravila o zaleđu. Mrav na vrhu Kylianove kopačke bio je u ofsajdu. Najednom, tako, zbog tog ofsajda, čudo kao da se nije ni dogodilo! To ne volim. To zaista nije moj nogomet. U mom nogometu ljepota je bila važnija od mravlje pravde.