Oglasila se hit navijačica čiju su reakciju vidjeli milijuni. 'Neka je svijet to vidio, ponosna sam!'

Scenu hrvatske plavokose navijačice s tribina BMO Fielda u Torontu kako izgovara sočno "f*ck you", odnosno "j*bite se", dok je VAR pregledavao gol Joška Gvardiola Portugalcima vidjele su milijuni ljudi u prijenosu uživo, a u manje od dva dana isječak je, do trenutka objave članka, skupio gotovo 17 milijuna prikaza na platformi X. Dami je ime Marina i javila se za podcast Croatians Online.

- Znači, Toronto, utakmica. Čim sam vidjela taj zadnji gol, kad su oni išli taj VAR... Gledam ja i, jednostavno, sestra i ja gledamo se i kažemo "Gotovo je, naći će nešto". Imale smo takav osjećaj, ne samo sestra i ja, nego vjerojatno 60 ili 70 posto navijača. I, nažalost, to se i dogodilo - rekla je Marina.

Any lip readers out there? pic.twitter.com/B7kCVx85ZV — Pulaski Wallpaper (@Pulaxki) July 3, 2026

- Atmosfera je bila fenomenalna. Baš sam pričala s Kanađanima tamo, i Portugalci su rekli da smo mi Hrvati najbolji što se tiče navijanja i podrške. To je stvarno čast - dodala je.

Kako kaže, ne žali za time.

- Vidjela sam poruke svugdje. Ponosna sam što je taj kamerman to vidio, što je to cijeli svijet vidio. Ponosna sam što su uhvatili trenutak. I nas navijača, i nas kao globalno male zemlje, ali i pravih nogometnih navijača koji znaju nogomet. To su emocije, ne možeš to opisati - kazala je Marina.

Navijači su joj ispod objave ostavili mnoge poruke podrške.

"Govorila si u ime svih nas. Hvala ti"

"Svi smo vikali istu stvar gdje god smo gledali"

"Obožavam je"

"Ona je sad meme"

"Da je to bilo u stara vremena, neki bi iščupali sjedalo oko sebe i bacili"

"Bila si i moja glasnogovornica"

"Ljepotica, oduševila me kad sam je vidjela"

"Idući će put doći ćelavi, bez kose"

"Zaj..i ih, neka si im rekla. Idemo dalje, sad je gotovo. Nema smisla vraćati se na to"