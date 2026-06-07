Oglasila se HMNK Rijeka: Igrači Olmissuma dobili bi pljesak da nisu slavili bez provokacija...

Futsalaši Olmissuma slavili su dramatičnoj završnici finala, a odluka o prvaku Hrvatske pala je nakon raspucavanja šesteraca. Olmissum je na kraju slavio 7-5 protiv Rijeke koja nije uspjela osigurati dvostruku krunu pred domaćim navijačima u dvorani na Trsatu. Pobjednički šesterac za Omišane zabio je Romeo Sušac i donio im treći naslov prvaka Hrvatske u klupskoj povijesti.

Nakon sučevog zvižduka, odlučujuća peta utakmica ostala je u sjeni nesportskih scena nakon finala. Slavlje gostiju izazvalo je neke neugodne reakcije s tribina kada su igrače gostujuće momčadi gađali čašama.

O cijeloj situaciji koja se dogodila po završetku utakmice oglasio se riječki klub na društvenim mrežama, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Nazovimo stvari pravim imenom. Jučer smo imali pravi sportski spektakl u najljepšem sportu i najboljoj ligi u Hrvata. Finale je ponudilo sve što svaki gledatelj može poželjeti - utakmica se pratila na nogama od prve do posljednje minute.

Nikad nećemo pričati niti pisati u rukavicama. Javno i jasno prozivat ćemo svakog našeg „navijača“ koji pljuje po svemu ovome što krvavo stvaramo, a koliko je to teško znaju samo oni koji su i sami pokušali nešto izgraditi.

Rijeka: Peta finalna utakmica malonogometnog prvenstva Hrvatske između Rijeke i Olmissuma | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Jučer su naši navijači bili najbolji akteri finala. Osim jedne baklje nekog cirkusanta i pokojeg neprimjerenog uzvika (kojih je bilo vrlo malo), utakmica je bila pravi spektakl, a za to su, ponavljamo, najzaslužniji upravo naši navijači!

Sigurni smo da bi, nakon posljednjeg realiziranog šesterca, igrači Olmissuma dobili pljesak od 90 % dvorane da su slavili bez provokacija. No oni su izabrali drugačiji put i odlučili da je ovako ljepše završiti ovu priču.

Kad kapetan momčadi, ujedno i reprezentativac Hrvatske, prvo što napravi jest da skače i gestikulira prema protivničkim navijačima, teško je od ostatka družine očekivati nešto bolje, pogotovo ako znamo da neki Kirevskiji nisu baš „najoštriji noževi u ladici“.

Problem HNK Rijeke i HMNK Rijeke jest taj što nemaju medijsku mašineriju iza sebe, ali tako će uvijek biti, a Rijeka će se s tim znati nositi. I da, mi Riječani nismo ni bolji ni lošiji od Dalmatinaca, Purgera, Slavonaca ili Srba. I među nama i među drugima postoje dobri i loši ljudi, odgojeni i neodgojeni, pametni i glupi. Jedina podjela koju priznajemo jest ona na dobre i loše ljude.

Društvo je općenito izgubilo mnoge vrijednosti. Mržnja, zavist i ljubomora svima su nam najveći neprijatelji. Rijeku ćete još dugo godina morati gledati u finalima i na pobjedničkim postoljima. Naviknite se." stoji u objavi kluba.