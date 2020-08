Oglasila se i La Liga: 'Messi ide samo ako Barca dobije odštetu'

La Liga je iznijela oprečno stajalište Messiju i njegovim odvjetnicima, koji su tvrdili kako po ugovoru može otići bez odštete. U službenom priopćenju stoji da potencijalni kupac Barci mora isplatiti punu odštetu

<p><strong>Lionel Messi</strong> pred odlaskom je iz <strong>Barcelone</strong>, a nazire se potencijalno tužan i turbulentan kraj jedne mitske nogometne priče. Argentinac želi otići što je zatražio od kluba prije desetak dana, no Barca će se itekako potruditi da taj odlazak naplati onako kako je ugovoreno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi mjeri temperaturu</strong></p><p>Vijest o Messijevu zahtjevu šokirala je nogometni svijet jer trebao je poći stopama <strong>Carlesa Puyola</strong>, <strong>Francesca Tottija</strong> u Romi ili <strong>Paola Maldinija</strong> u Milanu. Kako sada stvari stoje, karijeru bi mogao završiti negdje drugdje premda ga je teško zamisliti u nekom drugom klubu. Koji god on bio pošteno će se namučiti kako bi ga doveo.</p><p>Proteklih dana mediji diljem svijeta provlačili su temu Messijeva ugovora i odštetne klauzule pa se pojavila i informacija kako bi Argentinac mogao otići <strong>besplatno</strong>. Tako nešto stvorilo bi veliki udar u Barceloni jer Messi nije samo nogmetaš. On je hodajuća riznica, marketinški magnet i poslovna prilika svakome pa se na sve službeno oglasila i sama<strong> La Liga</strong>!</p><p>- Zbog različitih i kontradiktornih medijskih interpretacija vezanih za detalje ugovora između igrača Lionela Andresa Messija i FC Barcelone, La Liga smatra potrebnim razjasniti stavke spomenutog ugovora. Ugovor je važeći i ima odštetnu klauzulu koja se primjenjuje u slučaju da Lionel Andres Messi odluči jednostrano raskinuti ugovor s FC Barcelonom prije njegovog kraja. U skladu s važećim zakonima u Španjolskoj i s procedurom u ovakvim slučajevima, La Liga neće izdati Lionelu Andresu Messiju ispisnicu osim ako klub koji ga želi kupiti ne isplati FC Barceloni iznos naveden u odštetnoj klauzuli njenog ugovora s Messijem - stoji u službenom priopćenju <a href="https://www.laliga.com/noticias/nota-informativa-contrato-lionel-messi" target="_blank">La Lige</a>.</p><p>La Liga je iznijela oprečno stajalište Messiju i njegovim odvjetnicima, koji su tvrdili kako po ugovoru može otići bez odštete. Barcelona je istaknula da je takva klauzula vrijedila do 10. lipnja tekuće sezone te da više ne vrijedi.</p><p>Stoga, situacija je sljedeća: Messi u ugovoru s Barcelonom ima <strong>odštetnu klauzulu</strong> od <strong>700 milijuna eura</strong>. I ukoliko taj iznos nitko od potencijalnih kupaca ne isplati - Messi ostaje u Barceloni.</p><p>Također, Barcelona je ta koja može pristati na kompromis i aneksirati ugovor pa Messija pustiti i za manju odštetu. Ugovor mu traje do ljeta 2021. godine i tek tada postat će slobodan igrač.</p>