Oglasila se Istra nakon spornih situacija: 'Što se tu događa!?'

Istra je u zadnjoj sekundi susreta na Poljudu izvukla bod protiv Hajduka (2-2), ali još će se dugo pričati o sudačkim odlukama s te utakmice. Gosti su dva puta tražili penal, nisu ga dobili ni jednom, a sada su se oglasili na X-u vrlo jednostavnom objavom i pitanjem: "Što se događa?"

Prvo su podsjetili na poništen gol Nika Škafara Žužića u prvom kolu protiv Lokomotive. Mladi napadač sjajno je pogodio za vodstvo od 2-1, ali su suci procijenili da je Frederiksen ometao golmana iz zaleđa te je gol poništen. Istra je tu utakmicu izgubila 3-2. O toj situaciji oglasila se i sudačka komisija koja je objavila da je gol trebao ostati, te da je napravljena greška.

What is happening⁉️ pic.twitter.com/Q09CmeoXPM — NK Istra 1961 (@NKIstra1961) August 9, 2026

Zatim su pokazali situaciju iz utakmice na Poljudu. Hajdukov stoper Alec Van Hoorenbeeck udario laktom u glavu Hamzu Jaganjca u kaznenom prostoru dok su skakali, ali sudac je odlučio da tu penala nema. Prije te situacije bila je još jedna u kojoj je Istra mogla dobiti penal.

Foto: Screenshot/X

Istra je imala korner, ubačaj je išao na rub peterca i Silić je prvi reagirao te došao do lopte, ali na kratko. Ispala mu je lopta, ali Puležani nisu uspjeli iskoristiti njegovu pogrešku iz prvog maha.

Nakon toga su gosti došli do posjeda, Silić se bacio i napravio kontakt prema Mauriću, ali glavni sudac Erceg nije se oglasio. Konzultirao se s VAR sobom i na kraju nije odlučio dati penal za Istru.